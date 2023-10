Assises Hainaut : le jury et la Cour sont partis débattre de la peine à infliger à Mickaël Van Haute

Le jury et la Cour d'assises du Hainaut sont partis débattre, en collège, de la peine à infliger à Mickaël Van Haute (30 ans), coupable du meurtre et du viol de la petite Néva, âgée de 22 mois, commis à Frameries la nuit du 1er au 2 février 2021.

Ce mercredi l'avocat général Marc De Brackeleer avait requis une peine de 35 ans de réclusion criminelle (30 ans pour le meurtre et 5 ans pour le viol), une peine de sûreté de 25 ans et une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une durée de quinze ans. Selon l'avocat général, le risque de récidive est évident et il considère que Mickaël Van Haute est une personnalité dangereuse. Il n' a retenu aucune circonstance atténuante favorable pour cet homme impliqué dans quatre-vingts faits depuis son enfance et condamné à vingt-six reprises.

Dans la foulée, la défense a plaidé des circonstances atténuantes: son enfance difficile et le manque d'amour d'un père alcoolique et violent qui a cumulé les peines de prison. Les avocats considèrent que les peines et mesures demandées par le ministère public ne laissent aucun espoir à Mickaël Van Haute, qui suit des cours et travaille en prison. Ils ont demandé aux jurés et à la Cour de lui laisser une chance.

Mickaël Van Haute était chargé de garder les deux filles de sa compagne, hospitalisée pour une durée de vingt-quatre heures. Il a bu et consommé de la cocaïne. Il s'est énervé contre la petite Néva qui pleurait. Le lendemain, l'enfant était retrouvé mort dans un divan. Son corps et sa tête étaient couverts d'hématomes. Selon les légistes, la cause de la mort est un sévère traumatisme crânien, conséquence des coups portés à la tête. Des traces de sévices sexuels ont également été relevées par les légistes. Ces traces sont concomitantes aux faits et, selon les jurés, elles ne peuvent être attribuées qu'à Mickaël Van Haute, seul adulte présent avec deux enfants.