Assises Hainaut : le jury est parti débattre de la culpabilité de Miguel Stennier, accusé de parricide

Ce mercredi matin, le jury de la Cour d'assises du Hainaut est parti délibérer sur la culpabilité de Miguel Stennier, accusé d'un parricide commis le 8 juin 2021 à Châtelet. Mardi, son avocat a contesté l'intention d'homicide et a plaidé l'acquittement au bénéfice du doute. La question de l'homicide involontaire est posée au jury.

Pour le ministère public, Miguel Stennier a volontairement porté un coup de couteau à son père. Il a utilisé une arme létale, un couteau, et a visé une zone létale. Une artère a été sectionnée et un poumon a été perforé par la lame. De plus, il avait annoncé qu'il allait le "buter". "On l'entend crier : je vais vous tuer", insiste l'avocat général, dans sa réplique.

L'accusé parle d'un accident

Miguel Stennier prétend, depuis le début de l'enquête, qu'il s'agit d'un accident, que son père s'est jeté sur lui, en essayant de la maîtriser, en le plaquant au sol en le prenant par les jambes, comme un joueur de rugby. Mais cette thèse accidentelle est contraire aux examens réalisés lors de l'autopsie, pour une raison de trajectoire.

Mardi, Me Donatangelo a contesté l'intention d'homicide. Il a demandé aux jurés de se concentrer sur cette petite minute où tout bascule, entre ce moment où la mère de famille demande à son fils de déposer le couteau, et celui où elle crie : arrêtez, il y a du sang. "On vous demande de deviner ce qu'il y avait dans sa tête durant cette fameuse minute. Quel était le mobile pour tuer son père ? Il avait du respect vis-à-vis de son père, avec lequel il avait une relation fusionnelle. Il y a une constance dans les témoignages des proches, tous parlent d'un accident. Il n'avait aucune raison de tuer son père ce jour-là", plaide l'avocat.

Le jury est parti débattre de la culpabilité de Miguel Stennier. Un verdict sur la culpabilité est attendu dans la journée.