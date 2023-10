Assises du Hainaut : Mickaël Van Haute reconnu coupable du meurtre et du viol de Néva à Frameries

La famille attendait la vérité de la bouche de Mickaël Van Haute, ce dernier s’est contenté d’admettre le meurtre et de contester le viol. Lors de ce troisième jour de procès, ce sont huit femmes et quatre hommes qui ont apporté la vérité judiciaire. Mickaël Van Haute est coupable du meurtre et du viol de la petite fille.

Les faits

Le 1er février 2021, Jessica, mère de deux petites filles âgées de 22 mois et trois ans, est hospitalisée pour une durée de vingt-quatre heures. Elle confie la garde des filles à son compagnon, Mickaël Van Haute. Ce dernier lui confie qu’il est stressé car Néva, la cadette, est très fusionnelle avec sa maman. Il craint une crise de larmes.

Durant la journée, les amants s’échangent messages et appels. La maman tient à être rassurée. Mais dès 19h45, Mickaël ne répond plus. Il répond seulement à l’appel de sa marraine, peu avant 21 heures, à qui il dit être défoncé. Il balbutie en parlant des filles et dit "mais Néva… ".

Le lendemain, il rappelle sa marraine, il semble paniqué et lui dit que Néva ne bouge plus, qu’elle est morte. Quand les urgentistes arrivent, le corps de la petite fille gît dans le divan. Son visage et son corps sont couverts d’hématomes. Le médecin avise les autorités judiciaires. À l’étage, une autre petite fille est terrorisée. Mickaël Van Haute, lui, semble indifférent. Il se préoccupe plus de ses cigarettes et de sa canette de coca que des filles.

L’enquête

Le juge d’instruction saisi de l’affaire lance des devoirs d’enquête. Les médecins légistes concluent qu’un traumatisme crânien, conséquence des coups reçus à la tête, a causé la mort. Ils remarquent aussi des traces de sévices sexuels.

Mickaël Van Haute est inculpé de meurtre et de viol. Il livre quatre versions aux enquêteurs. Il raconte que c’est un accident, que la petite a chuté de son lit, puis dans les escaliers. Il raconte ensuite qu’il a jeté l’enfant dans le divan, à plusieurs reprises. Aucune version ne correspond aux expertises. Il refuse de participer à la reconstitution et aux audiences devant la chambre du conseil.

Le procès

Lundi, lors de l’instruction d’audience, il a déclaré qu’il s’était énervé contre Néva, qui pleurait, mais qu’il ne se souvenait plus des détails. Quant au viol, il a répété qu’il était incapable d’abuser sexuellement d’un enfant.

À huis clos, les médecins légistes ont été formels, l’enfant a été violé et l’acte est concomitant au meurtre. Mercredi matin, son avocat a plaidé le doute sur le viol.

Le verdict

Mercredi, les jurés ont prononcé un verdict de culpabilité. Ils estiment Mickaël Van Haute coupable de meurtre.

La cause de la mort est un sévère traumatisme crânien, conséquence des coups violents portés à l’enfant. Les jurés estiment que l’intention de tuer est établie dans le chef du seul adulte présent dans la maison cette nuit-là. Il est aussi coupable de viol.

Le débat sur la peine aura lieu jeudi.