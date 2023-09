Assises du Hainaut : Madissone, accusée d’avoir assassiné son fils de neuf mois

Dès lundi, à la cour d’assises du Hainaut, on parlera du "syndrome de Münchhausen par procuration", une dénomination utilisée pour décrire une forme grave de maltraitance envers un enfant, par un adulte, afin d’attirer l’attention et la compassion et d’attirer l’attention sur sa propre souffrance.

Madissone Massy, 29 ans, de Dour, est-elle atteinte de ce syndrome dont l’un des symptômes est le "shopping hospitalier" ? A onze reprises entre le 8 février et le 16 juillet 2019, elle a emmené son fils Enzo, âgé de neuf mois, dans les hôpitaux d’Hornu, de Baudour, de Warquignies et de Saint-Joseph à Mons. L’enfant semblait en bonne santé.

Le 22 juillet, l’enfant décédait dans le centre hospitalier du Tivoli à La Louvière, où il avait été admis en urgence après un passage à l’hôpital d’Hornu. Selon le pédiatre de garde au Tivoli, qui a constaté le décès, l’enfant n’est pas mort de cause naturelle. Une instruction a été ouverte à Mons et les médecins légistes, désignés par le magistrat instructeur, ont conclu leur rapport en notant : " l’hypothèse d’une asphyxie semble pouvoir être privilégiée comme étant à l’origine du décès "

La principale suspecte fut la maman, car l’enfant rencontrait des problèmes de santé quand son papa était absent. Possessive envers son époux, la jeune maman était aussi suivie par un psychologue depuis le décès de sa fille, décédée à la naissance, un an avant celle d’Enzo.

Madissone Masy a été inculpée de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l’égard de son fils mineur et vulnérable. Le 17 mars 2020, la chambre des mises en accusation a revu l’inculpation. Dès lundi, elle comparaîtra devant la cour d’assises du Hainaut pour répondre d’un assassinat et de coups portés à son fils, ce qu’elle conteste.

Le procès sera le théâtre d’un débat entre experts du monde médical. Un médecin, désigné par la défense, remet en cause la thèse déposée par le collège des médecins légistes désigné par le parquet. Enfin, on débattra de ce syndrome de Münchhausen. Selon l’acte d’accusation, 75% des critères de ce syndrome existent chez l’accusée.

Celle-ci sera défendue par Me Marc Preumont et Me Séverine Meurisse du barreau de Dinant.

Les grands-parents, parties civiles, seront représentés par Me Fabrice Guttadauria et Me Laura Danneau du barreau de Mons.

François Demoulin représente l’accusation.

Le premier président de la cour d’appel, Philippe Morandini, préside le procès qui est prévu pour une semaine.