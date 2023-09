Assises du Hainaut : les experts n’ont relevé aucun trouble mental chez Madisson Massy accusée d’avoir assassiné son fils

Ce mardi matin, c’était au tour des experts en santé mentale d’être auditionnés par la Cour d'assises de Mons. Ceux-ci ont été désignés par le juge d’instruction dans le cadre de la mort du petit Enzo, 9 mois, décédé le 22 juillet 2019 à l’hôpital de Jolimont. Sa maman est accusée de l’avoir assassiné et de lui avoir porté des coups.

Les experts n’ont relevé aucun trouble mental chez l’accusée, qui est donc responsable de ses actes. Ils ont dépeint une personnalité anxieuse, dépressive, schizoïde qui a besoin de s’accrocher à une autre personne par crainte de l’abandon. Les experts, réunis en collège, ont été appelés à statuer sur un éventuel syndrome de Münchhausen. Le médecin psychiatre Samuel Leistedt explique ce syndrome peu fréquent. "Il appartient à une série de troubles factices dont le dénominateur commun pourrait être le mot simulation. Il est considéré comme chronique et est extrêmement rare, raison pour laquelle il existe peu de littérature sur le sujet". Ce trouble débute, essentiellement chez les femmes, entre l’âge de 15 et 18 ans, dans un niveau socio-économique bas et moyen.

Dans ce syndrome, le dénominateur commun est d’attirer l’attention vers soi, au travers d’un "shopping médical" par exemple. À onze reprises entre le 8 février et le 16 juillet 2019, l’accusée a emmené son fils Enzo dans les hôpitaux d’Hornu, de Baudour, de Warquignies et de Saint-Joseph à Mons. L’enfant était pourtant en bonne santé, comme l’ont déclaré les médecins légistes lundi. Les experts ont relevé quatorze critères relatifs au syndrome de Münchhausen. Dans le cas présent, 75% des critères sont présents chez l’accusée. Selon les experts, ce syndrome n’a aucun impact sur le plan pénal.