Assises du Hainaut : le jury est parti débattre de la culpabilité de Sébastien Gotiaux

Après les répliques, le jury est entré en délibération pour débattre de la culpabilité de Sébastien Gotiaux, lequel est accusé du meurtre de Maxime Roger, perpétré la nuit du 3 au 4 mai 2020 à Beauwelz (Momignies), de la tentative de meurtre de quatre policiers de la zone de police de la Botte du Hainaut, d'une rébellion armée et de détention d'armes.

L'avocat général et les parties civiles ont demandé aux jurés de répondre par l'affirmative à toutes les questions posées, alors que la défense a tout contesté, sauf le meurtre. Les avocats des policiers ont répliqué à la plaidoirie de Me Jean-Philippe Mayence, lequel a plaidé que la direction du tir était opposée à la position des policiers.

Sébastien Gotiaux a eu la parole en dernier. "C'est très difficile pour moi de m'expliquer. C'est la vérité, je ne me souviens de rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça."

Le 3 mai 2020, Sébastien Gotiaux et Maxime Roget passent la journée ensemble, en France. Ils boivent de l'alcool chez un ami. Le soir, ils se retrouvent chez Sébastien Gotiaux, rue Pilarde à Beauwelz. Les deux hommes boivent beaucoup. Ils trinquent, se filment et envoient la vidéo à leur ami français. Les deux hommes discutent et puis, c'est le trou noir. Quelques heures plus tard, entre minuit et une heure, les riverains de la rue Pilarde sont réveillés par des cris et un coup de feu. Sébastien Gotiaux vient de tuer Maxime Roget d'une balle, qui s'est logée dans la mâchoire de la victime après avoir effleuré le thorax, et d'une trentaine de violents coups de crosse de fusil dans le visage. Maxime s'est étouffé avec son sang. La police intervient. Quatre agents se présentent devant la maison de l'accusé en longeant une haie. Un agent crie "police". L'accusé tire un coup de feu. Le policier réplique par cinq coups de feu et touche l'accusé au thorax. Ce dernier rentre chez lui et s'endort. Cinq heures plus tard, Sébastien Gotiaux se rend après avoir reçu un coup de téléphone. Il est détenu depuis les faits.

Un verdict est attendu dans la journée.