Assises du Hainaut : le jury délibère sur la culpabilité des trois hommes accusés du meurtre de Demir Rusani

Le jury de la Cour d'Assises du Hainaut est parti délibérer ce vendredi matin sur la culpabilité des trois hommes accusés du meurtre de Demir Rusani, commis le 7 juin 2018 à Châtelineau. Les jurés doivent répondre à neuf questions par accusé.

Les avocats de la défense contestent le meurtre, plaidant pour une requalification en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Kristyan Gorniak (27 ans), Jenathan Mol (28 ans) et José Da Silva Da Costa (24 ans) sont aussi accusés d'avoir porté des coups aux deux enfants de la victime, mineurs au moment des faits.

Le 7 juin 2018, Krystian Gorniak s'est rendu chez son beau-père, Demir Rusani, en compagnie de sa demi-sœur Christina. Cette dernière voulait emporter ses affaires et quitter son domicile, accusant son père de l'avoir regardée alors qu'elle prenait sa douche. Une bagarre a éclaté entre les deux hommes. Jenathan Mol et José Da Silva Da Costa, qui accompagnaient Krystian et Christina, sont également intervenus. "Je n'ai pas eu le courage de vous parler de mon passé, je ne pourrais jamais. Je ne souhaitais vraiment pas sa mort, je vous le jure", a déclaré Krystian, vendredi matin. Jenathan a avoué avoir porté un coup de pied dans la tête de la victime. "Je mérite d'être ici, je dois être puni pour le coup que j'ai porté à Demir. Toutefois, je n'ai jamais souhaité sa mort, jamais", a-t-il déclaré lors de sa dernière prise de parole. José Da Silva Da Costa conteste lui avoir porté des coups. Il regrette d'avoir été impliqué dans cette histoire.

Les jumeaux, mineurs, de la victime sont également intervenus dans la rixe. La fille tenait un couteau mais Krystian l'a désarmée et a jeté le couteau. Les avocats de Krystian estiment qu'il aurait utilisé le couteau s'il avait été animé de l'intention de tuer. "C'est le choix des armes, de la subjectivité pure", a déclaré l'avocat général lors des répliques. Krystian, Jenathan, José et Christina ont quitté la maison de Châtelineau pour retourner vers Soignies, laissant la victime inconsciente. Personne n'a appelé les secours, sauf le fils mineur de la victime.

Emmené à l'hôpital dans un état critique, Demir Rusani est décédé le 11 juillet 2018 d'un important traumatisme crânien, entraînant une septicémie et une dégradation de son état de santé général. Un verdict sur la culpabilité est attendu dans la journée de vendredi.