Assises du Hainaut : le jury délibère sur la culpabilité de Francis Vandy

Le jury est entré en délibération à huis clos ce jeudi matin pour débattre de la culpabilité de Francis Vandy. L'ancien commissaire de la police judiciaire est accusé de deux assassinats, commis le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche, et de détention d'armes et de munitions sans autorisation.

Ce mercredi, ses avocats ont contesté la circonstance aggravante de préméditation et ont plaidé l'excuse de provocation. "Rien dans le dossier ne permet de démontrer qu'on l'a informé que des intrus se trouvaient sur son terrain", a déclaré Me Julien Charles.

Me Nabil Khoulalène plaide que Francis Vandy a fait l'objet de provocations, physique et morale. Ainsi, les victimes, Constantin Tomescu et Gabriel Ghelmegeanu, sont revenus pêcher à l'étang privé alors que Francis Vandy leur avait signifié, à deux reprises, de ne pas revenir, dont une fois en tirant vers le sol. Les avocats soutiennent que Francis Vandy a reçu des coups, juste avant de tuer les deux hommes, en tirant à bout touchant dans leur tête. L'avocat général et les avocats des parties civiles soutiennent que le crime a été prémédité.

Le 28 août 2019, à 20h02, l'accusé a reçu un coup de fil d'un homme vivant près des étangs, alors qu'il était chez lui à Thuillies. Il est parti à toutes vitesses, armé, vers Forchies-la-Marche où il est arrivé vers 20h30. On ignore le contenu de la conversation, qui a duré une vingtaine de secondes, mais les accusateurs sont persuadés que l'accusé a été prévenu de la présence d'intrus sur sa propriété privée.

Enfin, les accusateurs rejettent la provocation, car aucune trace de coups n'a été relevée sur le visage de l'accusé, lequel prétend avoir reçu un coup de poing dans le nez et des coups dans l'abdomen, ce qui a provoqué sa colère et le double crime. La détention d'armes et de munitions ne fait aucun doute. C'est, en effet, un véritable arsenal qui a été retrouvé dans la maison de l'ancien policier.

Jeudi matin, l'accusé a pris la parole pour la dernière fois. Il a déclaré : "D'une part, je ne suis ni raciste, ni xénophobe. D'autre part, les faits sont dramatiques et n'auraient jamais dû se produire".

L'arrêt sur la culpabilité est attendu dans la journée.