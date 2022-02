Assises du Hainaut : "La zone de police de Bruxelles-Midi allait compter une criminelle dans ses rangs", s'insurge Me Chomé

Les plaidoiries ont débuté ce mercredi devant la Cour d'Assises du Hainaut dans la cadre du procès de Mélissa Beth, accusée d'une tentative de vol avec circonstance aggravante du meurtre d'Yvon Gehin, 88 ans. Les faits ont eu lieu à Jurbise, le 22 mars 2020. Mélissa Beth connaissait sa victime, car elle avait partagé la vie de son petit-fils durant sept ans. Elle savait qu'il cachait de l'argent chez lui.

Me Chomé et Me Piron, avocat de la fille et du petit-fils de la victime, parties civiles au procès, soutiennent que Mélissa Beth s'est rendue chez la victime, un homme qu'elle savait âgé et vulnérable suite à un AVC en 2005, pour commettre un vol, car elle devait s'acquitter d'une dette de 4.000 euros pour le 25 mars.

Un crime "sauvage"

L'avocat bruxellois a qualifié le crime de "sauvage" et "qui serait resté impuni sans la sagacité de mon client". C'est en effet le petit-fils de la victime qui a déclaré aux policiers qu'il avait croisé, le matin du crime, son ex-petite-amie en voiture sur la chaussée de Brunehault, là où vivait Yvon. Mélissa Beth avait pu être identifiée sur les caméras de vidéosurveillance, le matin et l'après-midi du 22 mars.

À l'époque, Mélissa était en dernière année de formation à l'académie de police de Jurbise. Elle devait sortir en juin 2020 avec le grade d'inspecteur. "Vous vous imaginez que la zone de police de Bruxelles-Midi allait compter une criminelle dans ses rangs ?", s'insurge l'avocat.

Pour le pénaliste, la jeune femme endettée est allée chez Yvon pour voler l'argent qu'il cachait à l'étage de son habitation. Elle le savait car, du temps de sa relation sentimentale avec le petit-fils de la victime, elle avait vu le vieil homme descendre avec des billets de banque.

Yvon Gehin a longtemps refusé de déposer son argent à la banque. Il cachait ainsi une somme de 22.500 euros dans le grenier. Seuls sa fille, son beau-fils et son petit-fils savaient où il avait caché son argent.

L'avocat a présenté sa version des faits. Mélissa est passée par l'arrière de la maison, où la porte n'était jamais verrouillée. "Elle a coupé le fil du téléphone pour couper Yvon de son monde extérieur et ne lui laisser aucune chance". Aucune trace de sang n'a été retrouvée sur le fil. Elle l'a donc coupé avant de frapper le vieil homme.

Le pénaliste ajoute qu'elle avait emmené un sac à dos pour embarquer le butin et que "le bazar" qu'elle a mis dans la maison, n'était pas une mise en scène mais une fouille minutieuse. L'avocat a lancé une perche à l'accusée, en lui demandant de dire la vérité, "car elle n'a fait que mentir jusqu'ici".

Pour les parties civiles, l'intention d'homicide est établie

Les avocats ont demandé aux jurés de répondre "oui" aux six questions posées : la tentative de vol avec circonstances aggravantes de violence ou menace, d'usage d'un véhicule pour prendre la fuite, de vulnérabilité de la victime, d'utilisation d'une arme et de meurtre.

Pour les parties civiles, l'intention d'homicide est établie par le nombre de coups de couteau (59), la localisation des coups (thorax, ventre et dos) et la violence des coups qui ont perforé des côtes, une artère et des organes vitaux. "Un véritable acharnement", a déclaré Me Piron.

Cette dernière est revenue sur le parcours de vie de la victime, un travailleur retraité sans histoire qui n'a jamais quitté son village, sauf pour se rendre à Lourdes après avoir gagné un voyage.

Yvon n'a jamais fait de mal à personne, son bonheur était sa famille et sa maison, reconstruite sur les fondations de la ferme bombardée lors de la Bataille de Mons, au cours de la deuxième guerre mondiale. Yvon avait une fille et un petit-fils, lesquels se relayaient pour l'aider, car l'octogénaire refusait de terminer sa vie dans une maison de retraite.

Les avocats des parties civiles ont demandé à Mélissa Beth d'arrêter de mentir et de dire toute la vérité sur ce "crime crapuleux".