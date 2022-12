Assises du Hainaut : la thèse de l’accusé mise à mal par la science

La science a mis à mal ce mardi la thèse de Frédéric Lepoint selon laquelle son épouse, Aline Thirion a été victime d’un vol qui a mal tourné, la nuit du 3 au 4 décembre 2014 à Quévy-le-Grand. Selon les experts, cette version n’est pas crédible. Lundi après-midi, les enquêteurs et les juges d’instruction avaient déjà déclaré qu’elle ne tenait pas la route.

Les médecins et ambulanciers

Ce mardi, la Cour d’assises a auditionné les médecins qui sont intervenus après les faits. Pour le médecin de famille et un pompier ambulancier, les premiers arrivés sur place entre 10h30 et 11h00, la mort d’Aline Thirion était récente. Les deux témoins ont déclaré que le corps de la victime était encore chaud et souple, et qu’il a été facile de placer un cathéter dans son bras. Tous deux ont tenté de la ramener à la vie. "Je n’ai jamais tenté de réanimer un cadavre", a déclaré le pompier. Le médecin partage cet avis.

Selon un médecin légiste, qui a autopsié le cadavre d’Aline Thirion, celle-ci est décédée entre 9h00 et 10h30. Si Aline Thirion était décédée vers 3h00, comme le déclare son mari, son corps aurait été rigide et les médecins n’auraient même pas tenté de la sauver. Le décès a été annoncé officiellement à 11h20.

L’ADN

La cour a également auditionné les experts en ADN. Les profils génétiques des époux ont été relevés sur chacun d’eux, ce qui est logique car ils cohabitaient. L’accusé a déclaré qu’ils avaient pris un bain dans la même eau, le soir du 3 décembre. Or, relèvent les experts, l’humidité et l’eau sont, avec les ultraviolets, les pires ennemis de l’ADN.

Une griffure a été relevée sur le bras gauche de la victime, sur une trace de préhension. Selon les experts, elle est le résultat d’un contact intense, récent et direct entre les époux Lepoint-Thirion, et non d’un transfert indirect. "J’en conclus que cette griffure a été faite après le bain", déclare l’avocat général. Un expert répond par l’affirmative.

Cordes attachées de façon atypique

Les experts ont aussi analysé les ficelles retrouvées sur la victime et l’accusé. "Il s’agissait de nœuds simples, avec des matériaux usuels. Ce qui est atypique, c’est la manière d’assembler les cordes. Nous n’avions jamais vu ça auparavant". Là aussi, on retrouve les ADN des époux. Les cordes et les baillons se trouvaient tous dans la maison du couple.

Maître Discepoli, avocat de l’accusé, regrette que d’autres objets n’aient pas été analysés, comme la clenche extérieure de la porte par laquelle les malfrats seraient rentrés, si on suit la version de son client, les cartes bancaires, etc.

L’agent de quartier

Frédéric Lepoint a déclaré qu’il avait victime d’une agression similaire, chez lui, en juillet 2014. L’agent de quartier confirme, mais il ne l’a pas vraiment cru, s’étonnant d’ailleurs que les chiens agressifs du couple ne sont pas intervenus. Ces chiens lui faisaient peur.

De plus, l’accusé a attendu quelques jours avant de déposer sa plainte et il n’avait pas cessé de travailler. Le témoin raconte qu’il a rédigé un procès-verbal, mais qu’il n’a pas approfondi, car il avait déjà entendu une vieille affaire similaire concernant l’accusé. "C’était quand même la deuxième fois qu’il se retrouvait ligoté et nu sur une chaise", dit-il.