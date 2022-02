Assises du Hainaut : la perpétuité réclamée contre Mélissa Beth, la Cour et le jury délibèrent

L'avocate générale à la cour d'assises du Hainaut, Vanessa Samain a requis ce jeudi matin, une peine de réclusion criminelle à perpétuité contre Mélissa Beth, reconnue coupable d'une tentative de vol et de plusieurs circonstances aggravantes dont celle d'avoir tué Yvon Gehin chez lui à Jurbise, le 22 mars 2020.

L'avocate générale a demandé à ne pas descendre sous la barre des 27 ans de réclusion criminelle. Me Discepoli, pour la défense, a demandé de ne pas prononcer la mort sociale de l'accusée.

L'avocate générale s'inquiète de l'impossibilité pour l'accusée d'expliquer son passage à l'acte. "Comment réagira-t-elle face à une nouvelle source de frustration ?" Pour la magistrate, Mélissa Beth n'a droit à aucune circonstance atténuante, même pas l'absence d'antécédents judiciaires. Elle rappelle que la jeune femme était en fin de formation à l'académie de police et qu'elle avait prêté serment. "Cela me choque, et c'est choquant pour l'ensemble de la société". L'avocate générale concède que la personnalité de l'accusée reste une énigme à ses yeux. "On est dans quelque chose de flou. Qui est-elle finalement ? Les experts disent qu'elle est colérique, rancunière. D'autres disent qu'elle manque d'empathie, qu'elle est froide".

Me Discepoli répond que personne ne sait qui est vraiment Mélissa Beth. Rien ne prédisposait cette jeune femme, âgée de 26 ans à l'époque, à planter 59 fois un couteau dans une chaire humaine. Elle était promise à une belle carrière dans la police. "Tout était aligné pour qu'elle fasse la fierté de ses parents". L'avocat note que, chaque fois qu'on lui a imposé des balises, Mélissa Beth les a respectées. Mercredi, les jurés ont prononcé la culpabilité de Mélissa Beth pour une tentative de vol commise chez Yvon Gehin, à Jurbise, avec la circonstance aggravante qu'elle a tué le vieil homme. Endettée, elle s'était rendue chez le grand-père de son ancien compagnon pour voler l'argent qu'il cachait chez lui.

Le jury et la Cour sont partis débattre de la peine à prononcer.