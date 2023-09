Assises du Hainaut : la mère infanticide voulait-elle la mort de son bébé ?

Les avocats de Madissone Massy ont plaidé mercredi soir, devant la Cour d’Assises du Hainaut, et ont demandé aux jurés de déclarer l’accusée coupable de coups portés à son fils âgé de neuf mois, avec la circonstance aggravante que certains, posés le 18 juillet 2019 au sein de l’hôpital d’Hornu ont entraîné la mort de l’enfant, deux jours plus tard au Tivoli.

Selon eux, Madissone se sent peu sécurisée, elle a une "peur panique de l’abandon". Abandonnée par son père alcoolique qui lui a préféré la bouteille... second abandon à son décès. Ensuite, elle est confrontée au décès de son parrain et confident. Peur du rejet, aussi. Il s'agit, selon la défense, "d'une jeune fille timide repliée sur elle-même qu’elle a comblé par un fonctionnement capatatif". Elle s’accroche à son mari. Elle a beoin qu’il soit à côté d’elle pour rassurer ses angoisses.

"Elle est en perdition psychologique complète depuis le décès d’Eleana (ndlr: sa première fille, morte à la naissance suite à l'inhalation de son liquide digestif). Elle ne supporte pas d’être seule".

C’est devant un jury visiblement épuisé par quatre heures de plaidoiries et de réquisitoire, après une longue journée d’audition des témoins, que Me meurice rappelle que cette femme d’à peine 30 ans a eu à gérer deux morts d’enfants en moins de deux ans. "Oui elle a mis la couverture pour qu’il y ait quelque chose à constater et que son mari revienne. Mais y avait-il intention ? Volonté de donner la mort ? Cherchait-elle le résultat qu’elle a obtenu ?", argumente Me Meurice.

Rappel des faits : le 16 juillet 2019

Le 16 juillet 2019, l’ambulance et le SMUR sont appelés au domicile de l’accusée à Dour pour un bébé âgé de neuf mois qui a fait un malaise. L’enfant est emmené à l’hôpital d’Hornu. Selon le ministère public et les avocats des parties civiles, la mère a tenté d’assassiner son enfant. Pour preuve : des recherches effectuées sur internet avec les mots-clés : "étouffer un bébé de 8 mois". La défense répond que ce n’est pas une tentative d’assassinat, mais seulement des coups. Des coups qui sont allés, involontairement, trop loin. "L’enfant a peut-être fait un boum sur son tapis de jeu. Il est cependant certain qu’il a fait un malaise et qu’elle a dû lui faire quelque chose". Mais l’accusée n’a jamais dit ce qu’elle avait fait. "Quel élément indépendant de sa volonté est venu entraver son projet de tuer son fils ? Elle est seule avec lui et a tout le temps de s’en assurer avant d’appeler son mari, sa mère et puis les secours", ont plaidé ses avocats.

Les faits du 18 juillet

Le 18 juillet, l’accusée se retrouve seule dans la chambre d’hôpital avec son fils, lequel fait alors un autre malaise et se retrouve en état de mort cérébrale. Pour le ministère public et les parties civiles, c’est un assassinat. Pour la défense, ce sont des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L’accusée reconnaît avoir appuyé sur le thorax de l’enfant, mais elle conteste l’intention d’homicide. Elle voulait seulement que son mari revienne. Selon ses avocats, elle a multiplié ses angoisses et sa mère lui avait interdit de rappeler son mari, sauf s’il arrivait quelque chose à l’enfant. "Pour que son mari revienne, il lui faut un permis de téléphoner, c’est Enzo qui a fait un nouveau malaise", indiquent ses avocats. Selon son avocate, l’accusée a pensé qu’elle s’était arrêtée à temps.

Intention homicide ou pas?

Les infirmières s’étonnent du tempérament particulièrement calme de Mme Massy alors que son bébé est en état de mort apparente. "Si elle est calme c’est parce qu'elle est persuadée qu’Enzo va revenir… comme le 16, affirme Me Meurice. D’ailleurs les infirmières diront qu’elles n’avaient pas l’air de se rendre compte de la gravité de la situation. Pourquoi a-t-elle déclaré : " je voulais qu’on le sauve à Hornu avant de l’emmener à Jolimont ". C’est contradictoire avec une intention homicide". Et s’il y a un doute sur l’intention homicide, c’est ce doute qui doit profiter à l’accusée, ajoute l’avocate. Avant de préciser : "Si elle l’avait voulu, elle pouvait obtenir le résultat escompté. "

En ce qui concerne la préméditation, la défense ne voit aucune place pour la réflexion. Jeudi, la cour donnera la parole à l’accusée, avant d’envoyer le jury en délibération sur la culpabilité.