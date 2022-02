Assises du Hainaut : La défense de Mélissa Beth présente une autre hypothèse que la tentative de vol

Les plaidoiries ont débuté ce mercredi devant la Cour d'Assises du Hainaut dans la cadre du procès de Mélissa Beth, accusée d'une tentative de vol avec circonstance aggravante du meurtre d'Yvon Gehin, 88 ans. Les faits ont eu lieu à Jurbise, le 22 mars 2020. Mélissa Beth connaissait sa victime, car elle avait partagé la vie de son petit-fils durant sept ans. Elle savait qu'il cachait de l'argent chez lui.

Me Frank Discepoli, avocat de Mélissa Beth, a contesté la tentative de vol. "Ma cliente n'est pas la froideur incarnée", a déclaré l'avocat.

"Faire la différence entre la preuve et les apparences"

Le pénaliste, qui défend la jeune accusée depuis le début, a présenté sa vision des faits qui se sont déroulés dans la maison de la victime, le jour des faits. Il a critiqué "le powerpoint" présenté par les enquêteurs lors de leurs témoignages, lundi après-midi. "On s'est forgé beaucoup trop d'idées dans ce dossier", a déclaré l'avocat. Il cite notamment des traces de coups de pied relevées sur la cuisse de la victime. Selon les médecins légistes, ce ne sont pas des traces de coup de pied. Pour l'avocat, cela ressort uniquement de l'imagination du chef d'enquête. "Contester la tentative de vol ne va pas la sauver, elle sera lourdement condamnée", a affirmé l'avocat, selon lequel des hypothèses, autres que celles présentées par les autres parties, peuvent exister dans ce dossier. Il demande de faire la différence entre "les preuves et les apparences", en n'oubliant pas que la thèse la plus favorable doit profiter à l'accusée.

Pour l'avocat, la tentative de vol n'est pas la seule hypothèse. "Je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'étais pas moi-même, a-t-elle déclaré. Est-ce que cela vous paraît impossible ? On a une jeune fille sans problème, qui n'a jamais agressé personne ! Il y a quelque chose qui ne colle pas entre la personnalité de l'accusée et l'acte barbare qu'elle a commis".

"Un orage mental"

Me Discepoli émet l'hypothèse que Mélissa Beth s'est rendue chez Yvon Gehin pour demander de l'aide, un dimanche en plein après-midi, en non pour commettre un vol. "Dans une incompréhension totale de l'un vis-à-vis de l'autre, j'émets l'hypothèse qu'il y a eu une panique totale dans son chef et qu'elle ait simulé un vol pour masquer son crime". Il ajoute que les psychiatres ont évoqué "un orage mental", ce qui est loin de la froideur présentée par les autres parties.

Selon les autres parties, Mélissa Beth n'avait aucune raison de passer par la chaussée Brunehault, là où vivait la victime. L'avocat répond qu'elle passait par là pour rejoindre l'académie de police de Jurbise, où elle est en formation depuis juillet 2019, et son domicile de Soignies. "C'est une explication logique mais il n'y a pas eu de repérage téléphonique dans les jours précédents le crime", s'étonne l'avocat.

Les autres parties prétendent que l'endroit où vivait la victime n'était pas un lieu de promenade. Or, l'avocat met en évidence des photos qui démontrent que de nombreux badauds se promenaient à cet endroit. "Une riveraine a déclaré avoir aperçu une voiture similaire à celle de ma cliente devant chez elle, à plusieurs reprises. Une autre riveraine a déclaré la même chose, déclarant qu'il s'agissait d'une femme qui avait l'habitude de se promener à pied. Mais pour les enquêteurs, ce n'est pas un lieu de balade", s'agace l'avocat.

"Elle n'est pas la seule à porter des gants"

Selon les enquêteurs, l'accusée s'est travestie le jour du crime, en portant des vêtements qu'elle n'avait pas l'habitude de porter. Pour l'accusation, ce n'est pas anodin. La défense conteste. "Son ancien compagnon, petit-fils de la victime, ne l'a pas identifiée, mais il a déclaré que son style correspondait, ses lunettes, son foulard, sa casquette. Elle n'est pas la seule à porter des gants, regardez les photos." L'accusée a déclaré que le vent était piquant. "C'est une autre explication plausible à celle présentée par l'accusation, laquelle déclare qu'elle portait des gants pour aller commettre un vol". Quant au couteau, l'accusée répond qu'elle en emportait un petit quand elle se baladait seule. Évidemment, il n'y avait pas de témoin, car elle était seule.

Me Discepoli défend sa thèse. "Je pense qu'elle est allée demander de l'aide, elle n'a pas pensé aux conséquences, elle ne s'est pas dit qu'il (M.Gehin) ne la reconnaîtrait pas. Il a fait des gestes, incompréhension mutuelle, orage mental. Elle porte des coups, fait une crise d'angoisse et se demande comment maquiller le crime, comme l'ont déclaré les experts en santé mentale. Elle repart sans rien voler".

Après les répliques, le jury partira débattre sur la culpabilité.