Assises du Hainaut : la défense a plaidé les circonstances atténuantes

Ce mercredi matin, il est prévu que le jury débatte sur la peine de Claudy Putman et Johnny Vanhoutte reconnus coupables ce mardi de deux vols avec violence, dont l’un avec circonstance aggravante de meurtre.

Mardi, les avocats des deux accusés ont demandé aux jurés de retenir des circonstances atténuantes en faveur des deux hommes. Plus tôt, l’avocat général n’avait retenu aucune circonstance atténuante en faveur des deux hommes et avait réclamé la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Le 18 juin 2020, les deux accusés ont braqué des dealers français qui avaient transformé une maison de la rue du Bas Quartier à Tournai en supermarché de la drogue. Claudy Putman, armé d’un fusil à canon scié, a ouvert le feu. Grégory Doucet, 46 ans et originaire de Tourcoing, a été mortellement blessé au thorax.

Me Mélissa Vervaeke a plaidé des circonstances atténuantes en faveur de Claudy Putman. Selon son avocate, il a pris conscience des conséquences de ses actes, qu’il assume depuis son arrestation. Elle retient d’autres circonstances atténuantes : l’absence d’un père et l’enfance difficile, ainsi que le fait que Claudy a toujours travaillé au sein de la même entreprise. Me Jean-Benoît Ronveau a également plaidé des circonstances atténuantes en faveur de Johnny Vanhoutte, notamment son enfance difficile, durant laquelle il a été ballotté de foyer en foyer. Très vite, Johnny a sombré dans l’héroïne, une drogue extrêmement addictive. L’avocat cite une étude scientifique révélant que l’héroïne incite les consommateurs à commettre des délits et démontre que le casier judiciaire de son client est lié à cette consommation.