Assises du Hainaut : l’étau se resserre autour de Frédéric Lepoint, accusé d’assassinat

Huit ans plus tard, les deux hommes se souviennent bien de cette matinée tragique. Ils n’ont aucun doute, Frédéric a tué Aline. Ils avancent plusieurs éléments troublants et notamment un élément neuf, Bruno a aussi un chien. Lui non plus n’a pas aboyé la nuit des faits alors que, selon son maître, il est sensible à ce qui se passe dans son environnement immédiat.

"S’il avait aboyé, les chiens des voisins auraient aboyé aussi", dit le maître. Cette nuit-là, personne n’a entendu de chien aboyer alors que, selon l’accusé, trois hommes sont entrés chez lui, dont deux par l’arrière de son habitation.

Là aussi, il y a un problème dans la version de l’accusé. Ce dernier a d’abord déclaré que deux des trois malfrats sont passés par le côté de l’habitation. Cette semaine, il a changé de version, déclarant qu’ils étaient peut-être passés par la ferme située derrière sa maison.

Bruno ne croit pas à cette nouvelle version, car les malfrats auraient dû alors escalader un mur de près de deux mètres, traverser son jardin sans alerter son chien, et passer à travers les sapins et la clôture situés entre les deux propriétés.