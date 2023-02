Assises du Hainaut : l’avocat général demande de condamner Sébastien Gotiaux à 18 ans minimum

L’avocat général a requis, jeudi, une peine minimum de 18 ans de réclusion criminelle contre Sébastien Gotiaux, reconnu coupable du meurtre de Maxime Roget, perpétré la nuit du 3 au 4 mai 2020 à Beauwelz (Momignies), de la tentative de meurtre d’un policier et de rébellion armée contre les quatre policiers venus l’interpeller chez lui.

Pierre Hustin, avocat général, n’a retenu aucune circonstance atténuante en faveur de l’accusé compte tenu de l’impératif de sécurité publique et de la gravité des faits. "Dans votre arrêt, vous avez estimé qu’il avait agi avec détermination et sauvagerie, après s’être volontairement enivré", rappelle l’avocat général. L’avocat de la défense, Me Mayence, précise qu’il n’était pas prévu que Maxime passe chez Sébastien pour poursuivre la journée alcoolisée. "La manière qui mène à l’infraction peut être considérée comme une circonstance atténuante", estime Me Mayence.

Des regrets

Sébastien Gotiaux a émis des regrets durant l’instruction d’audience, lundi. L’avocat général pense qu’il a montré des accents de sincérité. Dans ce cas, on pourrait trouver des circonstances atténuantes, considère l’avocat général. Me Mayence est d’accord.

L’accusé n’a pas eu une enfance heureuse, bien qu’il n’ait manqué de rien. Son père était violent avec sa mère et lui. L’avocat constate que le meurtrier a rapidement trouvé un travail et a donné entière satisfaction chez le garagiste qui l’emploie depuis vingt ans. Me Mayence rejoint Pierre Hustin sur ce point : ce sont des circonstances atténuantes. "Il s’est aussi battu pour récupérer ses enfants, dans une lutte incroyable avec son ex-femme", ajoute l’avocat pénaliste.

Le jury et la cour se sont réunis en collège, jeudi matin, pour débattre sur la peine à infliger.