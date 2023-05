Assises du Hainaut : l'avocat général a requis la culpabilité de Claudy Putman et Johnny Vanhoutte

Devant la cour d'assises du Hainaut ce vendredi, Alexandre Iwaszko, avocat général, a requis la condamnation de Claudy Putman et de Johnny Vanhoutte. Les deux hommes sont accusés de vols avec violence et plusieurs circonstances aggravantes, dont celle d'avoir commis un meurtre, le 18 juin 2020 à Tournai.

Claudy Putman a abattu Grégory Doucet d'un coup de feu dans le thorax, à une distance de moins d'un mètre. Pour l'accusation, l'intention de tuer ne fait aucun doute. L'avocat général relève plusieurs éléments de culpabilité : les images de vidéosurveillance, la présence du véhicule de Claudy Putman à proximité de la scène de crime, la téléphonie, les SMS échangés entre le numéro de Johnny Vanhoutte et le numéro utilisé par les dealers, le téléphone volé à un dealer et qui a borné en soirée à Antoing où vit Claudy Putman et revendu par Johnny Vanhoutte dans un magasin de seconde main, les témoignages et, enfin, un pull couleur magenta porté par Johnny Vanhoutte et retrouvé chez lui. L'avocat général estime que les deux hommes, arrêtés le 14 décembre 2020, sont coauteurs des faits.