Assises du Hainaut : l'avocat de Johnny Vanhoutte conteste la circonstance aggravante de meurtre

Devant la cour d'assises du Hainaut ce vendredi, l'avocat de Johnny Vanhoutte a contesté, la circonstance aggravante de meurtre dans l'affaire de la mort de Grégory Doucet le 18 juin 2020 à Tournai. Deux hommes sont jugés dans cette affaire, Johnny Vanhoutte et Claudy Putman. Les deux hommes sont accusés de vols avec violence et plusieurs circonstances aggravantes, dont celle d'avoir commis un meurtre, le 18 juin 2020 à Tournai.

Le 18 juin 2020, Claudy Putman a abattu Grégory Doucet d'un coup de feu dans le thorax, à une distance de moins d'un mètre. Il est passé aux aveux devant le juge d'instruction, le lendemain de son arrestation en décembre 2020. Son avocate, Me Mélissa Vervaeke, n'a donc pas contesté sa culpabilité. Toutefois, Claudy Putman a déclaré qu'il avait tiré à plus de trois mètres, et qu'il avait espéré toucher la victime aux jambes. Sa thèse a cependant été démontée par l'expert en balistique, lequel estime que la distance de tir est de moins d'un mètre.

Me Jean-Benoît Ronveau a plaidé pour Johnny Vanhoutte dans la foulée. L'avocat a contesté l'intention d'homicide, circonstance aggravante à la question du vol. Selon l'avocat, son client ignorait que l'arme était chargée. Enfin, il a ajouté que le coup de feu mortel a été tiré alors que Johnny quittait les lieux, ayant atteint son but de mettre la main sur la drogue. Le ministère public, quant à lui, insistait: Johnny Vanhoutte a dû prendre conscience des risques et des conséquences prévisibles d'être armé. "La mort est totalement imputable à Claudy Putman", a répondu Me Ronveau. Le jury sera envoyé en délibération mardi matin pour débattre de la culpabilité des deux accusés. Ces derniers ne contestent pas avoir braqué un autre dealer français, au début du mois de septembre