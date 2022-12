Assises du Hainaut : Frédéric Lepoint condamné à 22 ans de réclusion criminelle

Frédéric Lepoint a écopé ce mardi d’une peine de 22 années de réclusion criminelle pour l’assassinat de son épouse, un acte commis durant la nuit du 3 au 4 décembre 2014 au domicile du couple à Quévy-le-Grand. Réunis en collège, les jurés et la cour ont retenu des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé comme l’absence d’antécédents judiciaires et le dépassement du délai raisonnable pour juger cette affaire.

Les juges ont également pris en compte l’immense souffrance des enfants du couple, qui ont attendu huit ans pour avoir une vérité judiciaire.

Les faits

Le 4 décembre 2014, peu avant 11h00, un riverain de la rue Georges Tondeur à Quévy-le-Grand découvre son voisin, Frédéric Lepoint, ligoté et bâillonné sur une chaise. Le voisin entre dans l’habitation, monte à l’étage et découvre Aline Thirion, l’épouse de Frédéric, ligotée sur le lit conjugal. Il appelle les secours. Les premiers intervenants essaient de sauver la victime, dont le corps est encore chaud et souple.

Frédéric Lepoint déclare à la police que trois hommes sont entrés chez lui vers trois heures du matin pour commettre un vol. Un est entré par la porte située en façade et deux par l’arrière de l’habitation. Les policiers ne constatent aucune trace d’effraction, ni aucune trace d’intrusion ou de passage dans la maison. Rien ne semble avoir été volé. Les objets de valeur sont encore là. Par ailleurs, les chiens, d’habitude si bruyants et agressifs, n’ont pas aboyé en présence des voleurs. Quant aux voisins, ils n’ont rien vu et rien entendu.

L’enquête

Frédéric Lepoint, suspecté par ses voisins d’avoir commis un crime, est privé de liberté. L’enquête avance, puis stagne durant quatre ans dans le bureau d’un magistrat montois. Toutefois, elle permet de mettre en évidence plusieurs éléments troublants. Les médecins légistes estiment que la victime est décédée entre 9h00 et 10h30, d’asphyxie par suffocation. Un sac à pellets, placé sur sa tête, l’a empêché de respirer. Elle a perdu connaissance, avant de mourir.

L’enquête téléphonique confirme que Frédéric Lepoint a une jeune maîtresse et que cette dernière lui met la pression afin qu’il divorce. Un ménage à trois, ce n’est pas pour elle. Surtout, il l’informe qu’il perdrait tout en cas de divorce. Et puis, selon ses proches, Aline Thirion ne compte pas pardonner cette nouvelle infidélité de son époux. Enfin, les voisins ont entendu de nombreux éclats de voix chez le couple au point que, la nuit du 21 au 22 novembre 2014, Aline a marché durant douze kilomètres pour se rendre chez sa mère.

Les cordes entravant les victimes sont analysées. On y trouve l’ADN du couple, ainsi que l’ADN de Frédéric dans une blessure sur le bras gauche de la victime.

Le bondage

Interrogé, le voisin, qui a desserré les liens entravant le couple, déclare qu’il a eu du mal à rompre les liens placés autour des membres de la victime. Il précise que les liens qui entouraient les poignets de Frédéric étaient moins serrés. Les policiers découvrent que Frédéric est adepte du bondage, une pratique sadomasochiste consistant à attacher son partenaire. On retrouve des milliers de photos de lui dans son téléphone, et plusieurs recherches sur internet, relatives à l’auto-bondage.

L’enquête se dirige vers un crime maquillé en vol. Frédéric Lepoint est inculpé d’assassinat en mars 2015. Il conteste les faits et passe un test polygraphique. Il ne dit pas la vérité sur les questions relatives aux faits.

Le procès

Frédéric Lepoint se présente libre à son procès. Il conteste vivement, jusqu’au bout, avoir tué sa femme. Même face à ses deux enfants, qui lui avaient laissé le bénéfice du doute avant d’être interpellés par certaines pièces du dossier, il conteste les faits. "Je n’ai aucune responsabilité dans cette affaire", dit-il avant l’envoi du jury en délibération. Son avocat a plaidé son acquittement.

Durant une semaine, les témoins se succèdent devant la cour, enfonçant un peu plus Frédéric Lepoint dans ses mensonges. Un témoin confirme qu’il a bien lu un message WhatsApp, la nuit du crime à 4h45. Un autre affirme que la lumière de la cuisine était allumée à 7h00, puis éteinte un quart d’heure plus tard. Frédéric ne pouvait donc pas être ligoté.

Le verdict

Pour les jurés, l’intention d’homicide est établie, "au-delà de tout doute raisonnable" par la détermination et l’extrême violence dont a fait preuve Frédéric Lepoint pour tuer sa femme, laquelle n’a même pas eu l’occasion de se défendre.

Quant à la circonstance aggravante de préméditation, elle est établie par des recherches sur le Net d’articles relatifs à un vol avec violence, commis un mois plus tôt à Colfontaine. Un homme avait été ligoté par des voleurs qui, contrairement à Quévy, sont repartis avec un butin. Frédéric s’est servi d’un sac qu’il avait vidé préalablement et il s’est assuré de l’absence de sa fille. Enfin, quelques heures avant le crime, il avait annoncé à une conductrice du bus qu’il craignait une recrudescence des vols dans le village.