Assises du Hainaut : Frédéric Lepoint a-t-il assassiné sa femme ?

Frédéric Lepoint a-t-il assassiné son épouse, Aline Thirion, le 4 décembre 2014 à Quévy-le-Grand ? C’est la seule question à laquelle devront répondre les jurés de la Cour d’assises du Hainaut, lors du procès qui débute ce lundi 12 décembre.

L’accusé, qui comparaît libre à son procès, conteste être un assassin. Il soutient que son épouse et lui ont été victimes d’un vol qui a mal tourné. De l’autre côté, l’avocat général ne croit pas à cette version des faits. Le procès, prévu pour une semaine, s’annonce long et compliqué, comme d’ailleurs le fut l’enquête .

Les faits

Le jeudi 4 décembre 2014, peu avant onze heures du matin, un riverain de la rue Georges Tondeur à Quévy-le-Grand, où vivent Frédéric et Aline depuis 2009, découvre Frédéric ligoté dans son habitation.

Aline, quant à elle, est couchée sur son lit à l’étage, sous une couette. Ses membres sont entravés par des liens. Un sac en plastique entoure sa tête. Elle est morte. Selon son mari, ils ont été victimes de trois voleurs, vers trois heures du matin.

La thèse d’un vol qui a mal tourné étonne les gens présents dans la maison. D’une part, contrairement à leurs habitudes, les trois chiens agressifs n’ont pas aboyé. D’autre part, le corps d’Aline n’est pas froid. Selon les médecins qui sont arrivés les premiers, le décès est relativement récent. Enfin, les voleurs n’ont rien emporté, ni l’argent, ni les bijoux, ni les cartes bancaires du couple.

La photo, la musique et le bondage

Les policiers chargés de l’enquête s’intéressent à ce couple. Aline est décrite comme calme, pudique et réservée. Frédéric, c’est tout l’inverse. C’est une grande gueule, séducteur, ou encore un manipulateur selon certains.

Ils sont mariés depuis 1986 et ont deux enfants, adultes. Elle aime le tricot et les chevaux. Lui est passionné par la photographie, la musique et le bondage. L’enquête révèle que Frédéric Lepoint aime bien ligoter les femmes, ou se ligoter lui-même. Ses recherches sur internet sont nombreuses.

Les policiers et les témoins déclarent d’ailleurs que les liens entravant ses poignets étaient moins serrés que ceux qui entravaient les membres de son épouse. S’est-il ligoté lui-même ?

L’autopsie réalisée sur le corps d’Aline révèle qu’elle est décédée à la suite d’une suffocation plus que probablement causée par l’application d’un sac en plastique sur la tête après avoir été entravée. Si les liens autour de ses poignets ont été placés avant sa mort, ceux qui entouraient les membres inférieurs ont été placés après la mort, survenue entre 9 et 10 heures du matin selon les légistes.

Il avait une maîtresse

L’enquête révèle que Frédéric a une jeune maîtresse et qu’il a beaucoup à perdre en cas de divorce. L’épouse bafouée, qui a un patrimoine propre assez important, ne compte pas faire de cadeaux à son époux infidèle. Ce dernier est mis sous pression par sa maîtresse, comme le révèlent les SMS échangés entre eux. La veille des faits, il semblait nerveux selon la conductrice du bus qui le ramenait chez lui.

En plus, le lendemain de l’enterrement d’Aline, le veuf éploré ne se cachait plus avec sa jeune maîtresse, ce qui a choqué certains témoins… Pour l’accusation, c’est un mobile sérieux, mais il faut des preuves.

Les indices

Dans son acte d’accusation, l’avocat général a mis en évidence d’autres indices qui, selon lui, convergent vers un meurtre prémédité : l’examen de son téléphone et de ses ordinateurs qui mettent en évidence une passion pour le bondage, l’autopsie, les déclarations des témoins dont certains ont rapidement soupçonné le mari d’avoir mis en scène un crime, les déclarations farfelues de l’accusé ou son silence sur certaines questions embarrassantes, l’échec lors du test polygraphique, les analyses génétiques réalisées sur les cordes…

L’accusé, quant à lui, n’a rien à prouver et il reste présumé innocent. Il est défendu par Maître Frank Discepoli, du barreau de Mons.