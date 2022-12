Assises du Hainaut : deux thèses s’affrontent dans l’affaire Lepoint

Frédéric Lepoint a-t-il assassiné son épouse, Aline Thirion, la nuit du 3 au 4 novembre 2014 dans leur maison de Quévy-le-Grand ? Ce sont les deux questions posées aux jurés. Lundi, les parties au procès ont répondu à la question. Pour les parties civiles et l’avocat général, la réponse aux deux questions est " oui " en raison d’un faisceau d’éléments, " précis et concordants ", qui convergent vers l’accusé.

La défense demande aux jurés de motiver leur décision sur base de certitudes, rappelant que le doute profite à l’accusé. " Personne ne démontre comment il a fait, seul, pour maintenir son épouse par les bras, la ligoter et l’asphyxier ", plaide l’avocat.

Le mobile

Pour l’avocat général, Frédéric Lepoint avait un mobile : se débarrasser de l’épouse encombrante pour laisser place à sa jeune maîtresse, laquelle lui mettait la pression afin qu’il divorce. " C’est le contexte, la pression de sa maîtresse, qui l’a conduit à tuer sa femme ", déclare Me Radelet, avocat des parties civiles.

La question de l’argent était aussi au cœur des conversations entre amants, par message. L’accusé alimentait le ménage par le fruit de son travail, mais son épouse venait de toucher un héritage assez important. Quant à la maîtresse, elle était encore aux études et ne gagnait pas sa vie.

L’accusé a déclaré qu’un " divorce intelligent " était en cours, alors que la soeur de la victime soutient, qu’en cas de séparation, Aline n’aurait rien laissé à son mari volage. Lui-même a déclaré qu’il risquait de tout perdre. En outre, après le décès de son épouse, l’accusé a multiplié les démarches pour toucher l’héritage de sa femme, ignorant qu’il n’était qu’usufruitier des biens propres de son épouse.

Les éléments

L’avocat général estime que la version présentée par l’accusé, à savoir le vol avec violence, est une pure invention, une mise en scène. Selon lui, trois hommes ne sont jamais rentrés dans la maison, la nuit des faits. Frédéric Lepoint aurait calqué cette agression à un vol avec violence commis un mois plus tôt à Colfontaine. " A la différence que les voleurs de Colfontaine ont emporté leurs propres liens et qu’un vol a été commis ", insiste l’avocat général.

Pour l’avocat général, les témoignages, les analyses scientifiques, médico-légales et génétiques confirment qu’il n’y avait que deux personnes présentes dans la maison, la nuit des faits, l’accusé et son épouse. La fille du couple était absente et les chiens n’ont pas aboyé, ce qui écarte la présence d’intrus dans la maison.

Et puis, la chronologie des faits ne colle pas à la version de l’accusé. A 10h15, le voisin découvre l’accusé, ligoté, derrière la porte. Ce qui laisse entendre que l’accusé est resté quasi nu, depuis 3h00, dans une maison glaciale. Or, il ne présentait aucun signe d’hypothermie. " Ses paramètres ont été pris une demie-heure après avoir été placé sous une couverture ", répond l’avocat de la défense.

Les secouristes, intervenus peu avant 11h00, ont déclaré que la mort d’Aline était relativement récente. Ce qui laisse entendre que les voleurs sont restés plus de six heures dans la maison … pour ne rien voler !

Et puis, quel intérêt à tuer une femme sans histoire et de laisser un témoin direct en vie ? Enfin, c’est la troisième fois en vingt ans que Frédéric Lepoint est retrouvé ligoté, chez lui, notent les avocats des parties civiles, Me Radelet et Me Parisse.

Mais comment a-t-il fait ?

Me Frank Discepoli a demandé aux jurés de baser leur verdict de culpabilité sur base de preuves, de certitudes. " Si c’est lui, comment il a fait ? Personne ne l’a expliqué. Comment avez-vous pu faire seul, ce qu’on a vu là ? On ne pourra pas se contenter de c’est probablement lui, il faut des certitudes ".

Comme c’était annoncé, l’avocat a critiqué l’enquête, trop focalisée à ses yeux sur l’accusé, présenté comme un coupable idéal. Selon lui, des devoirs d’enquête manquent.

Il a remis en question les certitudes des autres parties, comme le fait que les chiens n’aient pas aboyé la nuit des faits. " Le fils a déclaré qu’il suffisait de les amadouer. Un témoin dira que les chiens étaient anormalement calmes ", insiste l’avocat.

Ce dernier a aussi constaté que les déclarations des témoins, faites juste après les faits, ont évolué au fil des mois et des années, polluées par la médiatisation de l’affaire.

Enfin, l’avocat constate que, ni l’accusation, ni les parties civiles n'ont expliqué comment l’accusé ait pu commettre seul, de tels faits, sans aucune lésion de défense relevée sur le corps de la victime.