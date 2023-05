Assises du Hainaut : deux hommes accusés de vols avec violence avec plusieurs circonstances aggravantes dont celle de meurtre

Sept hommes et cinq femmes ont été tirés au sort le mercredi 17 mai pour juger Johnny Vanhoutte et Claudy Putman dès ce lundi matin devant la Cour d'Assises du Hainaut. Ils sont accusés de plusieurs vols avec violence, avec plusieurs circonstances aggravantes dont celle de meurtre. Trois femmes et un homme ont été tirés au sort comme jurés suppléants.

Sur fond de trafic de drogue

Grégory Doucet, 46 ans, toxicomane endetté, vendait de la drogue sur les rives de l’Escaut en compagnie de quatre autres jeunes, adeptes d'argent facile. Le 18 juin 2020, ils occupent le rez-de-chaussée d’une maison modeste à la rue du Bas-quartier, dans le centre historique, en échange de quelques grammes donnés aux locataires.

Un braquage qui tourne mal

Peu avant 20 heures, deux hommes entrent dans l’appartement, en passant par une fenêtre. L’un est armé. Ils veulent mettre la main sur la drogue et le magot. Selon des témoins, Grégory tire avec un pistolet d’alarme. Un homme réplique d’un coup de feu tiré avec un fusil de chasse. Touché au thorax, Grégory décède.

Ses compagnons quittent les lieux rapidement, prenant soin d’incendier leur voiture de l’autre côté de la frontière. Pris de remords, l’un d’eux se présentera le 24 juillet à la police pour raconter les faits. Les trois autres confirmeront ses déclarations lors de leur convocation à la police française.

Le 14 décembre, deux suspects sont arrêtés. Johnny Vanhoutte et Claudy Putman sont en aveux complets des deux agressions. La voiture de Claudy Putman, de laquelle sont sortis deux hommes, a été filmée près de la scène de crime par les caméras de vidéosurveillance.

Qui a fait quoi ?

Claudy Putman est en aveu du coup de feu mortel, mais il ne veut pas plonger seul, soutenant que c’est Johnny qui a eu l’idée de braquer le dealer. Johnny Vanhoutte conteste l’intention d’homicide. Coauteur ou complice ? La question sera débattue devant la Cour d’assises dès ce lundi matin.

Les deux hommes sont en aveux d’un autre vol avec violence, commis le 3 septembre 2020 au préjudice d’un Breton qui vendait sa drogue depuis son camion stationné à Tournai. Il a été braqué par deux hommes circulant sur une moto rouge. Cette fois-là, personne n’a tiré.