Assises du Hainaut : des peines de 22 ans, 18 ans et 17 ans requises contre les tortionnaires d'Anderlues

Pierre Hustin, avocat général devant la Cour d'assises du Hainaut, a requis de lourdes peines ce lundi à l'encontre des quatre hommes et deux femmes reconnus coupables de faits de torture, de traitements inhumains et dégradants, d'abus de faiblesse, de traite des êtres humains et de non-assistance à personne en danger.

Vendredi, Laurent Dramaix, Marie-Hélène Bartel, Rémy Van Mieghem et Frédéric De Puyt ont été reconnus coupables de torture et de traitements inhumains et dégradants. Les deux premiers sont aussi coupables de traite des êtres humains et d'abus de faiblesse, tout comme Dany Harlez, coupable de faits de mœurs. Betty Harlez a été reconnue coupable de non-assistance à personne en danger.

Aucune circonstance atténuante

Lundi, l'avocat général a requis une peine de 22 ans de prison contre Laurent Dramaix et Marie-Hélène Bartel. Il n'a retenu aucune circonstance atténuante en leur faveur. Pierre Hustin a requis des peines de 18 et 17 ans de prison contre les deux autres tortionnaires, Rémy Van Mieghem et Frédéric De Puyt.

Une peine de cinq ans de prison, assortie d'un sursis, a été requise contre Dany Harlez et une peine de deux ans a été réclamée contre Betty Harlez. Les victimes sont Christian Bartel et Camille De Clercq, deux personnes vulnérables en raison d'une maladie ou d'un handicap. Christian Bartel, diminué à la suite de deux infarctus, et sa compagne Camille De Clercq, qui souffre d'un handicap mental, ont été recueillis par la soeur de Christian, Marie-Hélène à Anderlues, en 2017. Le 27 avril 2019, Christian Bartel dénonçait les faits à la police.