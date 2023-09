Assises du Hainaut : début du procès de Miguel Stennier accusé de parricide

Ce lundi, Miguel Stennier sera jugé devant la Cour d’assises du Hainaut à Mons pour le meurtre de son père, un homme avec lequel il était fusionnel. Son procès est prévu pour une semaine.

Le drame s'est joué le 8 août 2021 à Châtelet au n°12 de la Ruelle du Curé. Ce jour-là, c’est dimanche, l’occasion de rencontrer la famille. Monia et Christophe ont invité Roberto et Pascale, le frère de Monia et son épouse, à prendre l’apéritif. Il y a également Miguel, le fils de Christophe et Monia, âgé de 26 ans. Les invités arrivent vers 15h15 et constatent que Miguel et son père ont un verre dans le nez.

Selon sa maman, Miguel est un garçon nerveux, qui a le verbe haut. Mais au fond, ce n’est pas un homme violent. Depuis deux ans, Miguel s’est renfermé sur lui-même. Il est dépressif et fume du cannabis. Son couple a volé en éclats.

Il est 16h00, ce petit monde prend l’apéro sur la terrasse. Miguel se plaint de ne plus voir sa fille et parle de Samuel, son cousin décédé d’une overdose, cinq ans plus tôt. Samuel était le fils de Roberto et de Pascale. Son père l’empêche de parler de Samuel, mais Miguel continue, reprochant à son oncle et à sa tante de l’avoir abandonné. Le ton monte. Christophe Stennier demande à son fils de se taire. Miguel et Roberto en viennent aux mains, Christophe intervient.

Un coup de fourchette à barbecue

Il est 19h01, la police locale est avisée d’une dispute familiale chez les Stennier. Une personne aurait reçu un coup de fourchette et perdrait beaucoup de sang. Six minutes plus tard, les policiers sont sur place. Miguel Stennier est couché, en position fœtale, à l’entrée de la maison. Il semble en état de choc.

Les policiers entrent dans la maison. Monia est à genoux près de son mari, couché sur le sol, inconscient. Il ne respire plus et aucun pouls n’est perceptible. Il y a du sang, beaucoup de sang autour de lui.

Les secours arrivent à 19H16 et ne peuvent rien faire pour réanimer la victime. Christophe Stennier est déclaré mort à 19h38. Il avait 46 ans.

Scène filmée en partie

Une instruction est ouverte au parquet de Charleroi. Le juge d’instruction ordonne aux policiers d’entendre les témoins des faits. Un voisin déclare que Miguel a menacé de mort sa maman, alors qu’il brandissait un couteau sur la voie publique. Il est rentré chez lui, puis en est ressorti, sans son arme. Sa mère lui aurait alors demandé s’il avait vu ce qu’il avait fait, il a répondu : "Oui, j’ai vu ce que j’ai fait". La scène se déroulant sur la voie publique a été filmée par des caméras de vidéosurveillance.

Miguel Stennier a été privé de liberté et inculpé de meurtre, avec la circonstance aggravante que la victime est son père, le 10 août.

Pas un accident selon les légistes

Lors de la reconstitution, Monia déclare que son mari s’est lancé sur son fils pour lui porter un coup. Il a trébuché et il est tombé. Miguel ne se souvient pas d’avoir porté le coup fatal. Toutefois, cette version n’est pas compatible avec l’examen médico-légal, en raison de la trajectoire du coup. La thèse accidentelle est écartée.