Assises du Hainaut : début du procès d'Alain Goffin, accusé du meurtre de son épouse

La cour d'assises du Hainaut va procéder ce jeudi au tirage au sort des jurés qui seront chargés de juger Alain Goffin, 76 ans, accusé du meurtre de son épouse, Éliane Abrassart, à Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 27 avril 2019. Il est également accusé d'avoir menacé d'un attentat cette dernière, le 9 avril 2018, avec la circonstance aggravante de vulnérabilité.

Le 27 avril 2019, à 21h36, Alain Goffin appelle le 101 et signale qu'il vient de tuer son épouse. Il précise l'avoir frappée et ensuite étranglée. Il fait état de disputes dues à la maladie d'Alzheimer de sa femme. Quand les premiers policiers arrivent à la rue de Marbaix, le corps d'Eliane, 70 ans, est couché dans la salle à manger, face contre sol. Le cadavre gît dans une mare de sang. Il y a des projections de sang sur la porte et le mur à gauche de la porte.

►►► À lire aussi : La reconnaissance du féminicide par la loi, avancée ou écran de fumée ?

Le médecin légiste relève sur le corps de la victime d'importantes marques de coups au visage et de traces de strangulation à mains nues. Alain Goffin explique aux policiers qu'il a eu un accès de colère suite à une énième dispute. Il se dit à bout. Il ajoute qu'il comptait ensuite se suicider mais a fait appel à son beau-fils et puis à la police. Il raconte qu'en fin de journée, sa femme a recommencé à lui crier dessus et que perdant son sang-froid, il lui a porté de nombreux coups de poing et l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus.

Ce procès permettra de déterminer s'il s'agit d'un féminicide. Devant le juge d'instruction Alain Goffin a confirmé la déclaration faite aux enquêteurs. Selon l'accusé, son épouse n'acceptait pas sa maladie d'Alzheimer et ne prenait pas ses médicaments. L'examen sur le fond débutera le lundi 27 mars à 9h00.