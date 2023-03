Assises du Hainaut : Alain Goffin a été reconnu coupable du meurtre de son épouse Eliane Abrassart

Le 27 avril 2019 en soirée, Alain Goffin appelle son beau-fils "j’ai tué maman", lui dit-il. Aujourd'hui âgé de 76 ans, l'homme a passé onze mois en détention préventive. Il a été reconnu coupable du meurtre de son épouse, Eliane Abrassart. La culpabilité ne faisait aucun doute, l’accusé était en aveux.

Le mariage

Alain et Eliane se marient en octobre 1967. Ils auront deux filles. Habile de ses mains, Alain fait bouillir la marmite. Il s’occupe également du jardin. De son côté, Eliane élève ses filles, puis d’autres enfants : des victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Elle s’occupe aussi des enfants du docteur.

Selon leurs proches, le couple se chamaille souvent. Alain est qualifié d’autoritaire et, quand il a bu, il se montre parfois violent.

Homme violent

Les filles ont grandi, elles ont fait leur vie. L’aînée est en couple avec un policier. La cadette divorce, les parents sont inquiets. Mais la vie continue dans la petite maison d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, où tout le monde connaît tout le monde.

Eliane se plaint des violences exercées par son époux, mais ne dépose jamais plainte contre lui, malgré les conseils de ses amis. Alain est retraité, les disputes se multiplient. Les témoins évoquent deux caractères forts.

Les années passent, Eliane est malade. Le cœur, la perte de mémoire. Elle oublie d’accomplir plusieurs gestes quotidiens dans la cuisine ce qui met Alain hors de lui. Le 27 avril, le couple se rend à Châtelineau, faire des courses. Eliane rêve d’acheter le même plat Pyrex que sa fille. Alain râle : sur le prix et sur le modèle. Le couple se dispute.

Le crime

Alain et Eliane remontent dans le bus. Ils se séparent. Elle rentre au domicile, lui file au bistrot. Quand il rentre et qu’elle lui demande s’il est allé voir d’autres femmes, Alain s’énerve, une fois de plus. Il frappe puis étrangle son épouse Eliane. Quand il se rend compte de son geste, il tente de se pendre mais échoue.

Lors du procès, Alain Goffin a confirmé ses aveux, déclarant avoir porté des coups à sa femme avant de l’étrangler. Ses aveux ont été corroborés par les éléments de l’enquête. Il est aussi coupable de l’avoir menacée : âgée de 69 ans, elle se trouvait en état de vulnérabilité, affaiblie par plusieurs pathologies.