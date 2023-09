Assises du Hainaut : accusée d'avoir assassiné son fils, Madissone Massy ne parle plus d’une erreur médicale

Le président de la cour d'assises, Philippe Morandini, a interrogé Madissone Massy ce lundi matin aux assises du Hainaut dans le cadre de l’instruction d’audience. La Douroise âgée de 29 ans est accusée d’avoir assassiné son fils âgé de neuf mois et de lui avoir porté des coups.

En fin d’instruction d’audience, l’accusée a déclaré que son fils n’était pas mort en raison d’une erreur médicale, comme cela avait été évoqué lors de l’enquête par l’accusée et sa maman. Elle a appuyé sur sa poitrine. "Quand il est devenu bleu, j’ai appelé les infirmières. Je ne sentais pas ma force, je ne voulais pas faire de mal au petit, je voulais que mon mari revienne et j’avais une bonne raison de le rappeler. J’ai appuyé sur lui, mais je n’ai pas voulu le tuer. J’en souffre".

Elle raconte que, le 18 juillet 2019, elle s’en est prise à son enfant afin de faire revenir son mari auprès d’elle. L’époux s’était plaint auprès de sa belle-mère d’être harcelé par l’accusée, très possessive. La maman avait interdit à sa fille d’appeler, sauf pour une bonne raison. L’état de santé de l’enfant, hospitalisé à Hornu, en était une. Elle explique son geste : "J’ai déposé ma main mais je ne sentais pas que j’appuyais. Je ne voulais pas faire de mal à mon fils. Je voulais juste que mon mari revienne. C’est tout. Je savais que quand mon petit était malade mon mari revenait. Donc là j’avais la permission de revoir mon mari". Pour elle, c'est une évidence "Je savais que si je lui avais dit : "Le petit a un bleu ou le petit à un coup, mon mari serait revenu tout de suite".

Un question-réponse glaçant

"Sur le moment, je ne me rends pas compte de ce qui se passe", explique l'accusée "Je me dis le petit va revenir et puis c’est tout et mon mari sera là".

"Erreur médicale ou pas?" demande le Président.

"Non". (Pleurs)

"De quoi est mort Enzo?"

"J’ai appuyé sur lui mais j’ai pas voulu le faire mourir. J’en souffre depuis quatre ans".

"Est-ce que votre geste est à l’origine de la mort d’Enzo?"

"J’ai pas voulu."

"Ce n’est pas la question."

"Je ne sais pas…"

Une nouvelle version

Pour Fabrice Guttadauria, avocat des Parties civiles, il s'agit d'une nouvelle version de l'accusée, "C'est la première fois qu'elle semble expliquer qu'elle est à l'origine de la mort de son enfant, que son enfant n'est pas mort d'une erreur médicale. Elle n'a pas encore expliqué, ou alors elle n'en est pas encore capable, le geste mécanique qu'elle a posé, le geste qui consiste à étouffer son enfant en se réfugiant derrière une phrase toute faite qui est de dire : je ne voulais pas lui faire du mal".

Les autopsies

Très mal en point, l’enfant a été transféré à l’hôpital du Tivoli à La Louvière, où il est mort quatre jours plus tard. Les médecins légistes ont relevé des traces d’asphyxie. Deux ans plus tôt, l’accusée avait mis au monde un premier enfant, mort-né. "On m’a fait cinq péridurales qui n’ont pas fonctionné. Le gynécologue est arrivé en urgence, car la petite fille était en souffrance cardiaque", raconte l’accusée, avant de fondre en larmes.

Le 3 octobre 2017, l’enfant est mort-né. "Ma mère soutenait la thèse d’une erreur médicale. Pendant trois ans, on m’a parlé de mort subite, car nous n’avons pas eu le rapport d’autopsie. Mon mari l’a sollicitée, trois ans plus tard". Nous sommes alors en 2020 et le petit Enzo, second enfant du couple, est mort depuis le 22 juillet 2019.

Enfin, l’accusée ne sait plus pourquoi elle a fait des recherches sur internet "Comment un bébé peut s’étouffer" quelques jours avant la mort de son fils.