Assises de Liège : Pascal Vandyck accusé du meurtre d’une octogénaire

La cour d’assises de Liège entamera ce mercredi après-midi le procès d’un Liégeois de 51 ans, Pascal Vandyck. Il est accusé d’avoir tué une octogénaire à Esneux. C’était le 16 juillet 2020.

Pascal Vandyck est accusé de s’être introduit dans le domicile d’une dame de 88 ans, dans le quartier de La Roche aux Faucons à Esneux, et de l’avoir tuée d’un coup de couteau à la gorge afin de lui voler sa voiture, sa carte de banque ainsi que divers objets.

Le corps de la victime, qui vivait seule, avait été découvert quatre jours plus tard. L’accusé avait lui été arrêté le lendemain au volant du véhicule volé. Il était en possession de la carte de banque, qui avait été utilisée, d’un couteau ensanglanté et portait des traces génétiques de la victime. L’homme prétendait avoir trouvé la voiture et les objets.

Il s’agit d’un SDF qui vivait dans un campement à proximité de la maison de la victime. Connu de la Justice pour des faits de vols avec violences, il compte 9 condamnations à son casier judiciaire. Tout au long de l’enquête, il a nié avoir tué la victime. Il a aussi affirmé refuser de s’expliquer en public ou devant des juges, prétendant réserver ses réponses à la famille de la victime. Il est décrit par les experts comme ayant une personnalité antisociale, avec un niveau élevé sur l’échelle de la psychopathie.

Le procès débutera ce mercredi après-midi par la constitution du jury. Les débats au fond débuteront lundi.