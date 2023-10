Assises de Liège : l'accusé Omar Ettaleb est en fuite et signalé à l'international

Un des accusés du procès d’assises en cours à Liège pour juger les meurtriers d’Ilyas Kösker a pris la fuite. Omar Ettaleb comparaissait sous le régime de la détention sous bracelet électronique. Se disant malade, il s'était rendu aux urgences ce lundi matin mais un médecin légiste envoyé par le parquet l'avait déclaré apte à suivre son procès.

Il a alors coupé son bracelet et ne s’est pas présenté à la reprise de son procès. A la grande surprise de ses avocats. Parmi eux, Maître Paul Delbouille: "La présidente a délivré à ce moment-là un mandat d'amener, et nous, de notre côté, nous avons évidemment été très très surpris de cette situation qui arrive comme ça alors que jusqu'à présent tout s'était passé le plus normalement du monde" explique-t-il. "Nous nous sommes déclarés sans mandat puisque nous n'avons pas de client devant nous, et par conséquent, nous sommes retirés des débats."

"Au point de vue juridique, c'est tout à fait unique" souligne Maître Delbouille, "et la conséquence, c'est qu'il a été décidé que la cour d'assises allait acter son défaut et que, par conséquent, l'arrêt qui interviendra sera un arrêt par défaut en ce qui le concerne, mais le procès continue maintenant tout à fait normalement."

Le ministère public a lancé un signalement à l'échelle nationale et internationale.

Pour rappel, l’homme comparaissait avec deux autres accusés pour un vol avec la circonstance aggravante de meurtre. Des faits commis le 28 juin 2019. Le corps de la victime avait été retrouvé décapité et calciné dans un bois d'Erezée.