Assises de Liège : 30 ans de prison pour l’assassinat de sa compagne

La cour d’assises de Liège a condamné mardi après-midi Steven Disalvo, un Berlozien âgé de 30 ans, à une peine de 30 ans de prison. Il a été reconnu coupable de l’assassinat de sa compagne Jessika Oliveira De Melo (27 ans). Steven Disalvo avait étranglé sa victime et lui avait porté 49 coups de couteau.

Les faits s’étaient déroulés à Berloz le 22 juin 2020. L’accusé n’avait pas accepté la décision de rompre de sa compagne, mère de leurs quatre enfants. Le couple qui se connaissait depuis plusieurs années avait mal supporté la première période de confinement. Jessika Oliveira De Melo avait finalement décidé de rompre avec Steven Disalvo et de reprendre sa liberté. L’accusé présentait, selon les experts, une personnalité de type borderline. Il se montrait jaloux et possessif et acceptait mal le désir de sa compagne de refaire sa vie sans lui et de s’épanouir. Il n’avait jamais totalement assimilé la décision de rupture de sa compagne.

Steven Disalvo a été reconnu coupable d’assassinat. Le jury a considéré qu’il avait commis les faits avec sang-froid et lucidité. Le jury a aussi rejeté l’idée d’un geste impulsif. À l’issue du verdict de culpabilité, l’avocat général Christine Pevée avait requis une peine de 28 ans de prison, tandis que la défense sollicitait une peine permettant une perspective de réinsertion dans la société. Pour déterminer le taux de la sanction, les jurés et la cour ont tenu compte d’une circonstance atténuante liée aux difficultés rencontrées par l’accusé pendant son enfance. Ils ont aussi tenu compte de la gravité des faits commis avec sang-froid et efficacité, de la violence de la scène, de l’acharnement sur la victime, du risque de récidive et du caractère égoïste, narcissique et autocentré de l’acte posé. Le jury et la cour ont finalement condamné Steven Disalvo à une peine de 30 ans de prison.