Assises de Gand : pourquoi Ilse Uyttersprot a-t-elle perdu la vie ? Ses proches espèrent une réponse de l’accusé

Ce matin, devant la cour d’assises de Gand, s’est ouvert le procès de Jurgen D. jugé pour avoir tué sa compagne, Ilse Uyttersprot, l’ex-bourgmestre d’Alost, en août 2020.

L’audience a débuté avec la lecture de l’acte d’accusation, la description des faits et de la personnalité de l’accusé. Sur le banc des accusés, Jurgen D garde les yeux rivés au sol. L’homme est décrit par ses anciennes compagnes comme dominant, égoïste, intimidant, agressif.

Sur le plan des faits, l’enquête a établi que le matin du 5 août 2020, Jurgen D. se lève, s’empare d’un marteau et frappe six fois à la tête Ilse Uyttersprot. Pour son avocat Johan Plateau, le contexte est celui d’un homme autocentré sur ses problèmes : "Il se sentait très mal, il y avait le corona, il était très isolé, il n’avait pas de travail, rien. Seulement elle. Et la relation n’allait pas bien". La description d’un homme dépressif et anxieux.

La question du pourquoi est toujours là face à des faits aussi effroyables

Après les faits, Jurgen D prend une douche, met du gel dans ses cheveux et se rend à la police pour reconnaître les faits. Pour la famille de l’ex-bourgmestre d’Alost, il reste toutefois des questions sans réponse. Anthony Mallego, l’avocat des deux fils d’Ilse Uyttersprot : "La question du pourquoi est toujours là face à des faits aussi effroyables. Il n’y a aucune explication acceptable pour de tels faits. Mais nous attendons, enfin, nous espérons avoir la vérité : pourquoi Jurgen D a-t-il mis fin à la vie d’Ilse Uyttersprot ?"

L’après-midi de cette première journée d’audience a été consacrée à l’interrogatoire de l’accusé. Avant de l’entamer, le président de la cour d’assises s’est adressé aux deux fils d’Ilse Uyttersprot. Des photos très dures vont être montées, des propos très intimes dévoilés. Un moment qui peut s’avérer difficile, mais qu’ils ne sont pas obligés de vivre. À tout moment, ils peuvent quitter la salle d’audience.