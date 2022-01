Assesse : l’apéritif Florange fait son retour après quinze ans d’oubli

Le Florange est la contraction de deux mots : Florée (le village du paternel) et orange (l’agrume majoritairement employé dans la fabrication de l’apéritif). Une fierté dans la famille Renson : "on a baigné dedans avec ma sœur et mon frère", se souvient Audrey. "Quand nous étions enfants, on était là, au milieu des cuves, avec des yeux écarquillés. On aidait mon père à percer les oranges. Au début, on faisait ça à la fourchette, sans machine", sourit cette jeune maman.