Assemblée générale des Nations unies : "Dans un monde polarisé, il est important que le dialogue gagne"

L’Assemblée générale des Nations Unies s’ouvre ce mardi à New York et cela jusqu’au samedi, plus le mardi 26 septembre. La plupart des dirigeants du monde participeront à cette 78e session. La Belgique est représentée par la reine Mathilde et cinq ministres fédéraux.

Le ballet des énormes limousines est incessant dans le quartier des Nations unies à Manhattan. La police est sur les dents. New York est cette semaine le centre de la diplomatie mondiale, là où toutes les grandes questions du moment sont débattues. "C’est vraiment un peu comme une kermesse", analyse Caroline Gennez (Vooruit). La ministre fédérale de la Coopération au développement ajoute : "Il y a des gens de partout dans le monde. Il y a beaucoup de thèmes à l’agenda. Et dans un monde polarisé, c’est important que le dialogue gagne."

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) s’exprimera devant l’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) mercredi soir. La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR) interviendra, elle, au Conseil de sécurité. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) est là en sa qualité de ministre de la mer du Nord, pour la signature d’un traité de protection des océans.

un petit pays, mais qui a une bonne réputation à l’international

Enfin, Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre de l’Emploi et du Travail, se consacre à la promotion de l’égalité salariale et du Travail décent. "Il y a vraiment une plus-value à être ici, pour défendre nos valeurs, nos principes. Le faire avec humilité, en sachant ce qu’on représente : un petit pays, mais qui a une bonne réputation à l’international. Avec la capacité et l’habitude finalement de chercher des compromis, le consensus."

Les ministres belges participeront cette semaine à des dizaines de réunions et de rencontres, pour tenter de peser un tant soit peu sur la marche du monde.

Notons que certains discours à la tribune sont plus attendus que d’autres, comme celui du président ukrainien. Volodymyr Zelensky montera pour la première fois ce mardi à la tribune de l’ONU, pour la session de haut niveau de l’Assemblée générale annuelle des Nations unies, une réunion spéciale du Conseil de sécurité mercredi, avant de partir pour Washington où il sera reçu à la Maison blanche jeudi.