Assaut du Capitole : le parti républicain sanctionne deux élus opposés à l’ancien président Donald Trump

Ce vote vendredi confirme une nouvelle fois l’influence considérable que Donald Trump conserve dans son camp, plus d’un an après avoir été chassé du pouvoir par Joe Biden. Le milliardaire républicain a maintes fois accusé Liz Cheney, devenue une de ses plus grandes ennemies au Congrès américain, d’être "déloyale et belliciste" et a annoncé en septembre soutenir sa rivale à une primaire républicaine pour l’empêcher de se faire réélire.

Plusieurs figures modérées du parti ont dénoncé le vote de vendredi. "La honte s’abat sur un parti qui censurerait des personnes qui cherchent la vérité face au vitriol", a souligné le sénateur Mitt Romney.