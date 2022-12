Assassinats de civils dans l’est du Congo : la Belgique condamne fermement

"La feuille de route agréée à Luanda doit être mise en œuvre sans délai, dans tous ses aspects, y compris par le M23. Il est donc indispensable, pour la stabilité de la région, que toutes les parties impliquées fassent désormais preuve de retenue et que toute collusion ou coopération avec tous les groupes armés actifs dans l’Est de la RDC cesse immédiatement et durablement", ajoutent les Affaires étrangères.

Le Rwanda, voisin oriental du Congo, est accusé de soutenir le mouvement de rébellion M23. Le communiqué vise nommément le pays qui est appelé "à cesser toute assistance au M23 et à continuer d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour le persuader à se réengager dans un processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration communautaire". Il pointe aussi du doigt les FDLR, mouvement essentiellement hutu constitué par certains auteurs du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, qui serait soutenu par les autorités congolaises selon Kigali. "La Belgique appelle par ailleurs à cesser toute relation, intentionnée ou pas, entre toute autorité congolaise et les FDLR", dit encore le communiqué.

La Belgique insiste enfin sur l’importance de l’accès humanitaire aux populations civiles.