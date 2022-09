Assassinat de Shinzo Abe : quels liens entretenait son parti avec la secte Moon ?

Le point commun entre ces dirigeants et la secte Moon ? Une haine viscérale du communisme. Fondée par le révérend coréen Sun Myung Moon, réfugié en Amérique du Nord, elle a même financé la campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen. À coups de nombreux moyens de pression et de manipulations, elle a parfois extorqué beaucoup d’argent à ses membres.

Elle compterait encore aujourd’hui environ 200.000 adeptes.

Mais Shinzo Abe avait-il un lien avec cette secte comme le prétend son assassin ? C’est plutôt son groupe politique, le Parti libéral-démocrate – au pouvoir depuis 1955 presque sans discontinuité -, qui était visé selon Arnaud Grivaud : "Il n’avait pas nécessairement les liens les plus forts avec la secte en comparaison d’autres parlementaires de son parti. Mais étant la figure politique et médiatique la plus importante, c’est sur lui que l’assassin a jeté son dévolu".

Ce soutien de L’Église de l’Unification n’était pas, jusqu’à cet assassinat, de notoriété publique. Si on ne cachait pas l’aide d’organisations patronales et syndicales, "pour le soutien de groupes religieux, c’est bien plus délicat. Il y a La conférence du Japon, qui a des idées d’extrême droite et qui est bien plus liée au Shinto (NDLR : religion historique du Japon)".

La famille de l’ancien Premier ministre nippon était par contre impliquée. Pour le maître de conférences de l’Université de Paris Cité, les liens avec la secte Moon remontent à Kishi Nobusuke, le grand-père de Shinzo. En 1968, ce dernier a été l’un des fondateurs de la 'Fédération Internationale pour la Victoire contre le Communisme', convergence idéologique entre l’Église de l’unification et le monde politique japonais. Les liens se sont encore tissés avec le PLD jusque dans les années 1990. À cette période, on médiatise surtout la secte Moon pour ses célébrations de mariages collectifs entre Coréens et Japonais qui ne se connaissaient pas.