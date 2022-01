Assassinat de Patrice Lumumba : perquisition au Parlement, la Justice belge avance difficilement sur le chemin de la vérité

C'est dans ce contexte qu'avant de conclure son enquête le juge d'instruction a souhaité accéder aux notes d'auditions et aux documents non rendus publics et conservés au sein du Parlement. Visiblement jusqu'à employer tous les moyens de contrainte permis par la loi puisqu'un mandat de perquisition était rédigé. Sur place, la présidente de la Chambre sur recommandation de ses juristes, s'est opposée à la saisie des documents, ce qui a conduit à placer ceux-ci sous scellés dans une pièce du Parlement. Il appartient désormais à la chambre des mises en accusation à statuer sur le caractère licite ou non de la saisie ainsi que les conditions éventuelles dans lesquelles certains documents pourront être versés dans la procédure pénale.