Assassinat d’un opposant indien au Canada : les tensions entre les deux pays en cinq questions

"Je viens d’informer directement les leaders de l’opposition, je veux maintenant m’adresser à tous les Canadiens." Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, adopte, ce lundi 18 septembre, un ton solennel devant le parlement, pour porter de graves accusations contre l’Inde. Il l’accuse d’être impliquée dans le meurtre d’un Canadien sikh sur le territoire canadien en juin dernier.

Un peu plus tard, la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly annonce l’expulsion du chef de l’agence de renseignement indienne au Canada (RAW). Ce mardi, l’Inde riposte en annonçant l’expulsion d’un diplomate canadien.

Les deux pays sont à couteaux tirés.

Qui est l’opposant indien abattu en juin dernier ?

Hardeep Singh Nijjar a été abattu le 18 juin dernier. Il était le président d’un temple sikh à Surrey, en Colombie-Britannique. Il militait pour la création d’un Etat sikh indépendant connu sous le nom de Khalistan, sur le territoire actuel du Pendjab.

Il était recherché par les autorités indiennes pour des faits présumés de terrorisme et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Des accusations qu’il niait, selon l’Organisation mondiale des Sikhs du Canada, une organisation à but non lucratif qui affirme défendre les intérêts des sikhs canadiens.

Que dit le Canada ?

Devant le parlement canadien, Justin Trudeau a évoqué des "éléments crédibles selon lesquels il existerait un lien possible entre les agents du gouvernement de l’Inde et le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, citoyen canadien." "L’implication de tout gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté", a-t-il précisé. Le Canada exhorte le gouvernement indien à "coopérer pour éclaircir cette affaire".

Signes de la crise qui couvait, Ottawa a suspendu récemment les négociations en vue d’un accord de libre-échange avec l’Inde et la ministre du Commerce a annulé la semaine dernière un déplacement prévu dans le pays en octobre.

Le Premier ministre canadien a également précisé avoir fait part de ses profondes inquiétudes à son homologue indien Narendra Modi lors du récent sommet du G20 à New Delhi.

Que répond l’Inde ?

New Delhi a qualifié mardi matin ces accusations d"'absurdes", démentant "tout acte de violence au Canada".

"Nous sommes un Etat démocratique avec un engagement fort en faveur de l’Etat de droit", a souligné le ministère des Affaires étrangères dans le communiqué.

Ces accusations "visent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes khalistanais, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde", a-t-il ajouté.

Qu’est-ce que le Khalistan ? Qui sont les indépendantistes sikhs ?

Les sikhs constituent une minorité religieuse en Inde, représentant moins de 2% des 1,4 milliard d’Indiens, mais ils sont majoritaires dans l’Etat du Pendjab, à la frontière du Pakistan et du Cachemire, dans le nord du pays.

Le mouvement khalistanais prône la création d’un État pour les sikhs panjabis, le "Khalistan", indépendant de l’Inde et du Pakistan (la région du Pendjab est à cheval sur les deux pays). Cette revendication remonte à la proclamation de l’indépendance de l’Inde et du Pakistan, le 15 août 1947. Avec la partition de l’empire britannique des Indes, le Pendjab est, lui aussi, divisé.

Dans les années 80, les indépendantistes sikhs, jusque là pacifiques, se sont durcis. Ils ont tué des dizaines d’opposants politiques et de civils hindous au nom de la création du "Khalistan".

En 1984, l’armée indienne donne l’assaut sur un site religieux majeur du sikhisme situé au Pendjab, faisant des centaines de morts. En représailles, la Première ministre indienne Indira Gandhi fut assassinée par deux de ses gardes du corps, de confession sikh, prolongeant un cycle de violence antisikhs qui fit 3000 morts, en particulier à New Delhi.

Aujourd’hui, les partisans les plus virulents du mouvement se trouvent parmi l’importante diaspora sikh, en particulier au Canada, en Grande-Bretagne et en Australie, le Canada étant le pays qui abrite la plus grande communauté sikh du monde en dehors du nord de l’Inde.

Quelles conséquences ?

Cette accusation "très grave et bien documentée" du Canada, si elle se révèle véridique, aura "l’effet d’une bombe à travers le monde", explique à l’AFP Jocelyn Coulon, chercheur en relations internationales et ex-conseiller de Justin Trudeau.

L’Inde rejoindrait "le groupe des nations qui assassinent des opposants politiques", à l’image de l’Arabie saoudite avec l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, ajoute le chercheur indépendant.

Que l’Inde s’autorise une telle attaque témoigne par ailleurs du "poids déclinant du Canada sur la scène internationale", estime l’expert, soulignant les tensions déjà existantes entre le Canada et la Chine.