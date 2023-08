Assassinat d’un candidat à l’élection présidentielle : l’Équateur gangrené par les narcotrafiquants

Une semaine avant son assassinat, le candidat centriste et ancien député, placé sous protection policière, avait fait état de menaces contre lui et son équipe de campagne. Il pointait du doigt "Fito", le chef de "Los Choneros", l’un des plus puissants gangs de narcotrafiquants du pays, qui se trouve actuellement en prison. Il avait aussi dénoncé des irrégularités dans des contrats publics.

Le principal journal local, El Universo, a affirmé que M. Villavicencio avait été assassiné "selon la méthode des sicarios (tueurs à gages), avec trois balles dans la tête". Selon ce même média, la fusillade a aussi fait un nombre indéterminé de blessés.

Le médecin Carlos Figueroa, un ami de la victime présent sur les lieux au moment de l’assassinat, a indiqué à la presse qu’il avait entendu une trentaine de coups de feu.

Le président Guillermo Lasso, quant à lui, a affirmé sur X (ancien Twitter), être "indigné et choqué" et a promis de punir les coupables. Dans la foulée, il a déclaré l’état d’urgence pour 60 jours et décrété trois jours de deuil national, tout en maintenant la date des élections, prévue pour le 20 août.

Dans un message à la nation, le président a aussi laissé entendre qu’un parti politique était derrière l’assassinat de Villavicencio, rapporte le Center for Economic and Policy Research (CEPR), un centre de réflexion américain. Le candidat Otto Sonnenholzner et d’autres ont lancé des accusations similaires de manière assez implicite ou ont laissé entendre que l’ancien président Rafael Correa est responsable de la situation en matière de sécurité.

Proche de l’ex président, la candidate Luisa González a répliqué en condamnant l’assassinat ainsi que le glissement de l’Équateur vers l’anarchie et vers un "État en déliquescence".