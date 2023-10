Assassin’s Creed Mirage : une plongée dans le passé glorieux de Bagdad réussie

Pour Mohamed, concepteur graphique de 30 ans, le pari est gagné : "nous attendions un jeu qui montre la culture arabe et islamique, la culture et l’histoire de l’Irak et de cette région, qui n’est pas faite uniquement de guerres et de terrorisme".

Dans la salle aux murs noirs faiblement éclairée par des néons bleu fluo, près de joueurs absorbés par une partie de foot, Mohamed suit à l’écran les premiers pas de son héro Basim, voleur à la tire qui se transforme en maître assassin redoutable.

Dissimulé dans des roseaux, il bondit sur un garde et l’assomme. Il escalade la façade d’un bâtiment, s’accroche à une corde où le linge sèche au-dessus d’une ruelle. De l’Assassin’s Creed pur jus. "Il y a de la musique irakienne !", s’exclame un spectateur. "La bande-son est grandiose", abonde Mohammed. "Ils utilisent les vrais noms des califes" abbassides, commente un autre spectateur : car le 10e calife, Al-Mutawakil, vient d’apparaître à l’écran.