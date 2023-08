Assassin’s Creed Mirage sortira des ombres plus tôt que prévu

Au regard des derniers opus de la licence, plus précisément Odyssey et Valhalla qui étaient des projets tout simplement gargantuesques, au contenu dense à l’excès, l’info est bienvenue.

Ce nouvel épisode dans la saga Assassin’s Creed est censé représenter un retour aux sources : une histoire plus condensée, un gameplay basé davantage sur la finesse et la furtivité et, surtout, une zone à explorer plus petite.

Pour rappel, Assassin’s Creed Mirage mettra les joueurs dans la peau de Basim, personnage très important dans l’intrigue de Valhalla, à partir de son intégration dans l’ordre des Assassins, en plein âge d’or de Bagdad au 9ème siècle. Un nouvel opus qui se veut très influencé par les aventures d’Altaïr, le premier assassin qu’Ubisoft nous a permis d’incarner.

On espère que, si le développement est fini en avance, c’est parce que les équipes ont réussi à respecter un timing réaliste et ont revu les ambitions à la baisse par rapport à Valhalla. Le studio a malheureusement marqué les esprits des fans avec de nombreuses sorties chaotiques. Mirage sera-t-il l’élu ? Les aventures de Basim parviendront-elles à redorer le blason d’Ubisoft ?



Rien n’est vrai et tout est permis, certes, mais les joueurs n’oublient jamais.