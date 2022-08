Assassin’s Creed "Mirage" : le prochain opus se dévoile en leak !

Tout commence par la publication de la vidéo du YouTubeur "j0nathan" où il semble être en possession d’informations importantes sur ce qui semblera s’appeler "Assassin’s Creed : Mirage" (et non "Assassin’s Creed : Rift" comme annoncé dans un premier temps), le prochain titre de la série phare du studio français Ubisoft.

Selon les informations dont dispose j0nathan, le jeu devrait être prévu entre avril et juin 2023. On y incarnerait Basim, personnage qui faisait déjà son apparition dans le précédent Assassin’s Creed : Valhalla. D’accord, mais où s’installerait l’histoire du nouvel opus ? Eh bien apparemment à Badgad, entre les années 860 et 870, durant l’Anarchie à Samarra, période où le califat de l’époque souffrait d’une instabilité politique (suite à l’assassinat de 4 califes importants). Désolé les weebs, on n’ira pas au Japon (et tant mieux parce que Ghost of Tsushima et Sekiro font très bien l’affaire).

Toujours à travers ces leaks, Ubisoft voudrait, via ce nouveau jeu, prendre la direction d’un "retour aux sources" : le retour de la vision d’aigle (en simultané avec "l’aigle drone"), fin du système de RPG, fini les choix de genre du personnage ou des choix de dialogues et, point important, finis les niveaux et le besoin d’expérience et de compétences. Par ailleurs, les scènes dans le présent actuel seraient rares.

Bref, beaucoup de changement en vue si tout ceci est vrai. Car selon le vidéaste, ce retour aux sources dans Mirage aurait pour but ultime un remake d’Assassin’s Creed, premier du nom, l’original étant sorti en 2007, il y a déjà 15 ans. Mais bon, ça, c’est vraiment la reine des rumeurs. On aimerait être dans la tête d’Yves Guillemot (l’accent anglais en moins) pour confirmer ou non toute cette théorie.