En attendant de pouvoir apporter plus d’informations sur le MMORPG de Riot Games, probablement l’un des MMORPG les plus attendus de la décennie, Tencent sortira son nouveau jeu : Tarisland. Un MMORPG on ne peut plus classique avec des visuels assez agréable à l’œil, qui se veut Free to Play et dont les microtransactions ne devraient pas être pay-to-win.

Si vous souhaitez découvrir le jeu plus en profondeur, il a déjà connu une première bêta il y a quelques semaines et une seconde est prévue pour novembre 2023. Sa sortie officielle ne devrait donc pas trop tarder non plus.

Sera-t-il un avant-goût du MMORPG League of Legends ou bien sera-t-il complètement différent ? Seul le temps nous le dira.