Asphaltage à Bruxelles : quand printemps rime avec remise en état du réseau routier

L'hiver nous a quitté à petits pas, le soleil revient et les températures commencent à prendre une allure printanière. C'est le cocktail idéal pour entamer un nettoyage et une remise en état de nombreux axes routiers.

Bruxelles Mobilité démarre donc son planning d'entretien et y a consacré un budget de 10 millions d'euros. Elke Van den Brandt, Ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics nous explique l'importance de ces travaux :

De la qualité des voiries dépend non seulement le confort mais aussi la sécurité de tous : piétons, cyclistes, motards et automobilistes. Et ces interventions ont été également l’occasion d’inclure des améliorations : création d’ilots et coussins berlinois pour améliorer la sécurité routière, pistes cyclables de couleur ocre, nouveaux types de potelets et des séparateurs pour sécuriser les usagers faibles,..