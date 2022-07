Asperges blanches et sauce verte au parmesan dans la recette de Margaux

Préparation

Faites bouillir de l’eau dans une grande casserole. Pelez et cassez les bouts des asperges. Faites-les cuire pendant 10-12 minutes. Egouttez abondamment.

Pendant ce temps, préparez la sauce en mixant les épinards, la ricotta, l’huile d’olive et le parmesan. Assaisonnez avec du poivre et une pincée de sel. La sauce doit être lisse et homogène.

Dressez la sauce dans un grand plat avec les asperges blanches par-dessus. Terminez la préparation avec du cresson, quelques graines de courge et un fil d’huile d’olive.