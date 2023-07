Asli Erdogan : « C’étaient peut-être les dernières élections en Turquie »

Asli Erdogan considère que la Turquie n’a plus de démocratie que le nom :

C’est une dictature depuis 2016 et nous jouons à la démocratie. Si le candidat Kemal Kiliçdaroglu ne peut pas être vu sur 24 des 25 chaînes de télévision, seulement sur une chaîne, alors la situation est pathétique. Selahattin Demirtas, l’un des opposants les plus importants, est en prison depuis six ans. Et c’est aussi le cas pour tous les cadres du parti HDP (ndlr, Le Parti démocratique des peuples, issu du mouvement politique kurde) il s’agit de milliers de personnes qui sont emprisonnées depuis six ans.

Face à ce triste constat, Asli Erdogan se sent investie d’une mission : écrire sur la prison. Une dette envers ses camarades encore incarcérés et ceux qui ne manqueront pas de l’être à l’avenir, car la Turquie a une triste tradition… Selon Asli Erdogan " la Turquie emprisonne plus d’écrivains que la Chine et la Russie ". Elle cite une enquête publiée dans le journal Cumhuriyet alors qu’elle était derrière les barreaux :