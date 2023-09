Asile : Wir niet schaffen das

La crise de l’asile perdure en Belgique. L’État ne semble plus capable d’assumer ses missions et de respecter le droit belge et international. En année électorale, les dégâts pourraient être énormes.

Une question de récit

On peut considérer qu’une élection se gagne ou se perd sur un récit. Un récit politique, qui pointe d’où la société vient et où l’on ira demain. Dans une campagne, plusieurs récits entrent en concurrence afin de convaincre le plus d’électeurs possible. Pour convaincre, il faut être le plus crédible. Pour être crédible, prendre en compte la réalité peut être utile, mais n’est pas indispensable. Depuis quelques années, ça l’est de moins en moins. Inutile de vous rappeler la campagne du Brexit, par exemple.

Bref, tout cela pour dire que la crise de l’asile, qui se renforce ces dernières semaines, affaiblit chaque jour qui passe le récit du gouvernement. Un récit qui tente de faire tenir ensemble la maîtrise des flux et le respect des droits. Un équilibre encore répété en mars après d’intenses discussions au sein de la Vivaldi.

Aujourd’hui, il semble bien impossible de tenir ensemble cette ambition de maîtrise des flux et de respect des droits. Derniers éléments destructeurs de ce récit : le Conseil d’État qui recale la proposition de la secrétaire d’État à l’Asile, Nicole de Moor, de ne plus offrir de place d’accueil aux hommes seuls. Nicole De Moor répond qu’elle continuera comme avant. Puisqu’il n’y a pas de place pour tout le monde, la priorité sera donnée aux familles. Non, décidément, maîtrise des flux et respect des droits semblent devenus une fable, un récit coupé de la réalité.

Impossible ?

Est-ce qu’il est vraiment coupé de la réalité, ce récit ? Les associations de défense des droits humains soulignent qu’il y a moyen d’assumer maîtrise et respect en même temps. "Wir Schaffen das", comme disait la chancelière Merkel en 2015, lors de la dernière grande crise. En répartissant mieux les demandeurs dans les communes, en ouvrant des centres d’accueil d’urgence, en faisant appel à la population comme avec les Ukrainiens, il serait possible d’accueillir dignement tous ces demandeurs d’asile.

Mais la relative solidarité qui existait encore en 2015 ou l’année passée avec les Ukrainiens semble s’être tarie. En tout cas, les partis au pouvoir, et même ceux de l’opposition en fait, ne semblent plus trop y croire. Tout se passe comme si les partis avaient intégré l’idée qu’on ne pourrait plus politiquement défendre à la fois la maîtrise des flux et le droit devant l’électeur. Parce que défendre le droit serait perdre la maîtrise (le fameux appel d’air), parce que défendre la maîtrise serait perdre le droit (les conventions de Genève, les règles européennes de Schengen, le droit belge et européen). Cette impossibilité se pose dans presque tous les pays européens. Chez nous, c’est la politique de la Vivaldi qui l’incarne. Des milliers de décisions de justice, un récent arrêt du Conseil d’État, une décision de la Cour européenne des droits de l’homme qui évoque un "échec systématique" de la mise en œuvre de la protection internationale des réfugiés par la Belgique.

Déclin

Cet échec systématique renforce considérablement le récit de l’extrême droite. L’extrême droite qui vit depuis toujours d’un récit décliniste. Une des causes de ce déclin, la dissolution de la culture nationale par les étrangers. L’extrême droite offre aux électeurs un récit de reprise en main, de retour de la maîtrise, et ce au détriment du droit et des droits humains. La plupart des partis d’extrême droite en Europe ont donc dans leur viseur les dispositifs juridiques de protection des droits. Convention européenne des droits de l’homme, Cour européenne de justice, convention de Genève.

Chaque jour qui passe où le gouvernement belge ne parvient pas à réunir maîtrise et droit est donc une pierre à l’édifice du récit de l’extrême droite. C’est même la double peine. Car les autorités démontrent non seulement qu’elles ne maîtrisent pas les flux, mais qu’en plus, comme le propose l’extrême droite depuis toujours, on peut s’asseoir sur l’État de droit.

Le danger est d’autant plus réel que de nombreux observateurs soulignent que l’augmentation actuelle des flux serait liée aux actions des gouvernements pro-russes en Afrique de l’ouest afin de déstabiliser l’Europe avant les élections. Si la gestion de crise ne change pas, le message aux électeurs sera simple : "Wir nicht schaffen das", nous n’y arrivons pas, nous ne pouvons pas le faire. Il n’y a pas pire comme récit.