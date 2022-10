Asile : les tentatives de fraude aux prestations sociales avec de faux documents européens en hausse croissante

Les autorités ont constaté ces dernières années un nombre croissant de refus d’inscription de ressortissants de l’Union européenne qui s’installent en Belgique pour bénéficier de prestations sociales, avec de plus en plus de ressortissants non UE qui se risquent à cette fraude à l’aide de faux documents d’identité européens. La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole de Moor et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden demandent samedi aux communes de redoubler d’attention face à ce phénomène.