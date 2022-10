Afin de libérer des places pour les groupes les plus fragiles (mineurs, femmes et familles), les demandeurs d’asile qui disposent d’un contrat de travail de longue durée doivent quitter le réseau d’accueil de Fedasil. C’est en tout cas la volonté de la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V) qui a chargé l’agence fédérale pour l’accueil des réfugiés d’appliquer cette règle, a confirmé son cabinet jeudi.