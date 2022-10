Asile et migration : vers une fusion des instances de l'asile

La secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Nicole de Moor entend, sur la base des conclusions d'un récent audit, réorganiser la chaîne de l'asile en Belgique en faisant fusionner ses différentes instances, l'Office des étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et Fedasil. L'information est révélée dans le quotidien La Libre Belgique mardi matin, auquel la secrétaire d'Etat a expliqué les conclusions tirées du rapport du cabinet de conseil Capgemini, qui a scruté le fonctionnement de l'asile. Elle-même le présentera en matinée à la Chambre, en commission Intérieur.

"Nous devons fusionner les instances de l'asile pour favoriser une meilleure coordination entre les services. La situation de l'accueil que nous connaissons actuellement le prouve encore", indique Nicole de Moor au quotidien. Les trois entités (le Conseil du contentieux des étrangers, 4e entité, resterait à part) seraient d'abord coordonnées par une cellule du SPF Intérieur, chargée d'analyser les statistiques migratoires pour anticiper les besoins (en personnel, notamment).

Cette refonte de l'asile n'a pas de calendrier précis. "Nous aurons les premiers débats sous cette législature, et nous voulons présenter une ébauche."